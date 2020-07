El ritual de la caña con ruda, para las buenas vibras

Se acerca agosto y con él la celebración de la Pachamama, una costumbre que se va extendiendo cada vez más. Y detrás de la fecha hay un ritual muy particular.

El 1° de agosto, los pueblos indígenas de América Latina festejan el Día de Pachamama. Se trata de una celebración que se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que ofrenda la “madre tierra”.

Una forma de honrarla, según las tradiciones, es con el consumo de caña con ruda. “Se hace para venerar la madre tierra. Es para los buenos augurios y contra las malas vibras y las enfermedades. Más que todo hoy que estamos con esta pandemia uno busca creer, es una tradición”, explicó Laureano Vaillard del Elbrico, Fiambres, Quesos y Regionales, negocio que la comercializa.

El producto viene en frascos de 100 mililitros y se puede conseguir la caña quemada amarga o quemada dulce con ruda macho.

“Mis abuelos ya lo hacían y un año empecé a hacerlo yo, con pocas unidades. Hoy ya tengo muchísimos más clientes”, comentó Vaillard.

Cómo se toma

La forma de consumo es a gusto personal, aunque hay recomendaciones. “Se toma el 1º de agosto. Es muy importante hacerlo en ayunas, apenas te despertás. Es un sorbo chiquito o tres sorbos chiquititos equivalentes a ese sorbo. Se toma durante 7 días como mínimo. Generalmente las personas lo hacen un solo día, pero yo recomiendo hacerlo al menos siete días, porque el mes de agosto tiene muchos días de frío”, comentó el comerciante.

Luego amplió: “Hay gente que lo hace todos los días, los 31 días; hay gente que lo hace 15 días o una semana. Yo recomiendo como mínimo siete días para que tenga más fuerza el ritual”.

El producto está indicado para toda la familia, excepto embarazadas: “La ruda tiene antecedentes abortivos. Hay embarazadas que lo toman, yo no lo recomiendo, pero eso es decisión personal. Y en niños no es el sorbo, sino que se moja el dedo y se le pasa la lengua. Pero después no hay problema, para niños, adultos, ancianos, todos”.







Dónde conseguirla

La caña con ruda se puede conseguir en frascos de 100 mililitros a 100 pesos en Elbrico, Fiambres, Quesos y Regionales, en Bv. Roca y Moreno.

Los horarios de atención son de 9 a 14 y de 16 a 20. “Se calcula un frasco por persona, pero hay gente que hace el ritual menos días entonces puede ser uno por grupo familiar. Pero siempre es aconsejable uno por persona y la mayor cantidad de días”, cerró Vaillard.