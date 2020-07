Santa Fe: casi matan a palazos a un jubilado para robarle

Sucedió en la localidad de Ibarlucea. Horacio, de 74 años, fue atacado, además, con hierros y un cuchillo. "Si me caía al piso, capaz me mataban", contó.

Un hombre, de 74 años, sufrió un violento asalto cuando fue sorprendido por tres delincuentes, de los cuales uno ya fue detenido, en su casa de la localidad santafesina de Ibarlucea.

Los vecinos reconocieron al ladrón y lo retuvieron a golpes hasta que llegó la Policía. Se trata de un adolescente de 16 años.

Horacio, la víctima del hecho, contó a medios radiales que lo golpearon con palos, hierros y hasta con un cuchillo. “Me pedían plata y me empezaron a pegar. Yo no podía defenderme, me pegaron primero entre tres y luego entre dos, mientras el otro buscaba qué se podía llevar”, relató.

“Me llevaron el celular, entre otras cosas, y se fueron. Gracias a Dios puedo contarlo, porque si me llegaba a caer, por cómo me golpeaban, capaz que me mataban. Tuve suerte”, manifestó.

El detenido quedó a disposición del juzgado de menores.

Fuente: Cadena 3