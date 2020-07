Miguel Rep, el dibujante que nos abre sus ventanas

Por Mónica Mantegazza (Especial para El Periódico)

Figuras como Victoria Ocampo, Albert Camus, Marcel Duchamp, Le Corbusier y Antoine de Saint-Exupéry son homenajeados a través de breves episodios online, dibujados, animados y guionados por el artista Miguel Repiso (Rep) para el ciclo "Ventanas culturales".

El proyecto busca dar cuenta del riquísimo intercambio cultural entre Francia y Argentina, iniciativa organizada por la Embajada de Francia en Argentina.

En nuestro programa de radio Ciudades Visibles (se emite por Eterogenia Radio del Centro Cultural España Córdoba y los viernes a las 19.30 por FM 97.1 de San Francisco), estuvimos dialogando con Rep, el gran dibujante y artista gráfico argentino reconocido internacionalmente. Le preguntamos sobre su proyecto Ventanas Culturales, la propuesta del Instituto Francés (operador del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, encargado de la promoción de la cultura y de la lengua francesa en todo el mundo).

Además dialogamos sobre su espacio en la radio y la importancia de esa experiencia, que lleva diez años ininterrumpidos al aire.

- ¿Qué podemos mirar a través de “ventanas culturales”, cómo se dieron estos intercambios y diálogos entre Argentina y Francia, y cómo pensaste este episodio relacionado a la revolución francesa y a la Marsellesa?

El tema de las ventanas culturales surgió porque el Instituto cultural francés vio lo que yo estaba haciendo en las redes con mi sociedad con el escritor mexicano con sede en Madrid Jorge Hernández, una sección que se llamó durante 62 oportunidades cuentínimos realizados para la cuarentena; fue entonces, cuando vieron esta manera de construir una narración dibujada, y me encargaron episodios que tuvieran que ver con el intercambio cultural de la Argentina con Francia, y ahí empecé a indagar. El primero de los episodios que hice, fue el de René Goscinny, que es el autor de Astérix, alguien que tiene que ver con mi gremio. Goscinny, estuvo en Buenos Aires en la adolescencia y luego se fue a Francia hasta que hizo Astérix. Después seguí con San Martín, luego con (Antoine) Saint-Exupery, hasta llegar al episodio de la Revolución Francesa, más bien a La marsellesa como motivo, ya que el 14 de julio se cumplieron ciento cuarenta años en que fue instituida como himno de Francia; indagué sobre el tema, me enteré que fue compuesta por un militar en 1792, y en 1794 ya era un himno diríase “marchoso” que daba ímpetu a la revolución, luego lo adoptó Napoleón y así siguió siendo una marcha muy poderosa y muy motivadora y con prohibiciones y vueltas, terminó siendo el himno de Francia. Yo lo que que hice fue resumir eso en un texto, en tres dibujos y mandarlo. Ese fue quizás, el único encargo que me hizo Francia, todos los demás tienen que ver con personalidades que yo voy descubriendo cotejando con el encargado del instituto y hoy mismo ya entregó uno sobre astor piazzolla, las ventanas culturales salen una por domingo y van a aparecer durante 24 domingos. Eso es en resumidas cuentas mi trabajo más novedoso Qué es ventanas culturales, es lo que realmente me signa este año Es un producto absoluto de la cuarentena, absoluto de la pandemia, un recurso que encontré de filmación de mis manos, donde yo no hablo, yo no aparezco, simplemente aparecen mis manos haciendo dibujos. Es muy difícil pero estoy muy contento de haberlo hecho y ya llevo filmados casi media hora de dibujos.

- Con el programa “El holograma y la anchoa”, llevás también tu universo gráfico a la radio. ¿Cómo es esta experiencia desde ese espacio?

El holograma y la anchoa es mi programa de radio, un programa de entrevistas y está en la AM 750. Ahora en estos días cumple 10 años Es el único programa que sobrevivió desde la fundación de la AM 750 hasta hoy. (Domingos y lunes de 00.00 a 01.00 por AM750). Esta AM cumplió hace un mes 10 años, y al mes ya estaba mi programa que fue cambiando de día, de recorridos diarios pero no faltó una sola semana desde que empezó. Ahora es un entrevistado por fin de semana, es decir yo grabo por semana una hora y media que se transforma en dos programas de sábado y domingo; sigue siendo de entrevistas. Para hacerlo, por supuesto que primero se me tiene que ocurrir quién, yo mismo lo convoco, yo mismo después estudio su trayectoria, y si escribió libros me leo los libros. Si hizo películas veo las películas, y si es actor, lo que vaya haciendo, yo indago y trato de interiorizarme lo que más puedo en su obra, como para poder llegar después muy producida mi cabeza, muy producido mi conocimiento a un diálogo distendido sin ningún destino periodístico; es un destino absolutamente de charla, entre gente más o menos sensible. Así que “El holograma y la anchoa” es esta rara avis de la radio Argentina, donde un dibujante hace preguntas que nacen desde el ojo.