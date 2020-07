Blengini: "No sabemos qué torneo vamos a jugar, pero queremos ser protagonistas"

El corte de actividades y competencias deportivas sin dudas afectó a varios equipos, pero más aún a aquellos que venían desarrollando con éxito un proyecto a largo y mediano plazo. Es el caso de 9 de Julio Olímpico de Freyre, último campeón de la Liga Provincial de Básquet, que se preparaba para afrontar el Torneo Federal en 2020.

En ese marco, el entrenador sanfrancisqueño Eduardo Blengini explicó que aún esperan por el retorno de los entrenamientos y definiciones sobre competencias futuras. Sin embargo, adelantó que sea cual sea la competencia que deban afrontar "el objetivo es ser competitivo y apuntar a arriba".

"A mi me afecta mucho este parate, uno desearía estar trabajando pero sabemos que tenemos que esperar, nos encontró en un momento deportivo brillante donde veníamos de ser campeones y hoy nuestra realidad es otra porque todavía no tenemos un punto de inicio y eso es lo que lo hace mas difícil", explicó.

"Personalmente hay momentos en los que tengo que tener paciencia y me cuesta mucho, ya programé y reprograme muchas veces las cosas que quiero hacer. No sabemos qué competencia vamos jugar, entonces uno piensa en un jugador o en otro pero hay que esperar y eso va y viene en la cabeza, me hace un poco de ruido , pero la verdad es que no la estamos pasando bien desde ese punto y no nos queda otra que seguir esperando", señaló Blengini.

"Queremos ser protagonistas "

Blengini explicó que "va a costar mucho volver al ruedo, aunque vamos a estar todos en la misma situación. Nosotros jugamos oficialmente el último partido en diciembre y no sé cuando volveremos a jugar, agarrar ritmo va a costar, todos hablan de por lo menos 8 semanas de pretemporada desde lo físico más la parte más fina de básquet que seguramente nos llevará un tiempo también".

"Corremos con la ventaja de que mantuvimos el equipo, los chicos saben lo que uno busca", dijo el entrenador.

En ese sentido Blengini señaló que aún esperan por definiciones para conocer qué competencia afrontarán. "No sabemos si jugaremos el Interasociativo, Torneo Federal o una unificación con la Liga Argentina, pero la idea es que el torneo que juguemos queremos ser protagonistas, lo que juguemos apuntaremos a arriba, veremos a donde nos pone la competencia, pero el objetivo es siempre ser competitivo y tratar de armar el mejor equipo para el torneo que que vayamos a jugar".

La base está

El DT campeón se mostró muy conforme con la predisposición de sus jugadores durante el receso y destacó el compromiso asumido de seguir entrenando. "Me saco el sombrero por los jugadores y el cuerpo técnico porque no han dejado de entrenar nunca", afirmó.

"Estamos bien con lo que tenemos, pero también depende de lo que juguemos para reforzarnos, la idea era repetir la base el torneo del año pasado, yo quedé muy conforme con todo el plantel y despues si surge algo que nos cambie la ecuación trataremos de reforzarnos en algún puesto puntualmente, pero la idea madre es jugar con el mismo plantel, con algún retoque", sostuvo.

En la pospandemia, Blengini reiteró que buscarán "ser protagonistas y para seso vamos tener que prepararnos muchísimo. Es la idea que llevamos al club en 2017 que la hemos tratado de cumplir y creemos que este año no será la excepción".