El recuerdo de Juan Carlos Demichelis, un adelantado a su época

Al estilo Bielsa Para Scolari, Demichelis tenía una semejanza a la personalidad de Marcelo Bielsa porque lo define como trabajador, estricto y de pocas palabras, pero con una calidad humana impresionante. “Era muy obsesivo con la enseñanza, con los métodos, los modelos de juego y las funciones de los jugadores. Hacía hincapié en el trabajo colectivo de la defensa y del ataque y por eso se dedicó mucho a entrenar juveniles, porque la verdad es que tenía tanto amor por la profesión que disfrutaba cuando veía que los jóvenes aprendían”, sostuvo. Sus equipos tenían un muy buen funcionamiento -agregó Scolari- y eso era porque se enfocaba en hacer pensar al jugador, que entiendan su función y la del compañero. “En aquella época llegó de Italia al famoso ‘cerrojo’ que lo implementaba Arrigo Sacchi y él lo empezó a enseñar, lo trajo y lo puso en funcionamiento acá”, señaló. “Yo seguí mi carrera de jugador y volví a San Francisco, tenía una linda amistad con él y me gustaba su trabajo, fui varias veces a la despensa (que la familia tiene) y nos hemos pasado varias horas hablando de fútbol. Me ha enseñado mucho. Yo no tengo una carrera muy extensa, pero de San Francisco fue uno de los mejores entrenadores que hubo en esa época”, comentó.