Quienes vivan en Entre Ríos y Córdoba no van a necesitar un hisopado negativo para ingresar a Santa Fe

A partir del lunes 27 de julio entrará en funcionamiento el Decreto Provincial 647 a través del cual se establecen nuevas medidas que están relacionadas al cuidado de salud de los santafesinos frente a la lucha contra la pandemia por Covid-19, como por ejemplo que quienes no tengan residencia en la provincia de Santa Fe

Las personas que ingresen desde otras provincias deberán presentar un hisopado negativo que tiene que tener un plazo de hasta 72 horas. Esto despertó muchas dudas en cuanto a quiénes afecta y cómo y quién se hará cargo de la realización de los mismos.

Con el correr de las horas se conocieron más precisiones y fue el secretario de Salud provincial, Jorge Prieto quién a través de declaraciones a la prensa dejó más certeza sobre ello. "Ante la duplicación de datos en los últimos días y que Rosario se convirtió en zona de circulación comunitaria, se decidieron nuevas medidas restrictivas, no permitir por 15 días las reuniones afectivas y familiares en el departamento Rosario, así como también la exigencia del hisopado negativo para quienes no vivan en la provincia".

Esto último es lo que más dudas despertó entre los distintos trabajadores esenciales que prestan servicio en Santa Fe y sobre lo que el secretario dijo: "La exigencia del PCR para los trabajadores esenciales que no cuenten con el hisopado negativo, se le harán los chequeos necesarios dentro del ámbito de la provincia. En tanto quienes vengan desde Córdoba o Paraná, lugares que no están incluidos dentro de las zonas con circulación comunitaria, no serán necesarios, pero sí se les realizarán controles como por ejemplo la toma de temperatura o tests de asonia u olfato, que si no salen positivos no podrán entrar. Quienes sí deberán presentar el hisopado serán aquellos que provengan desde Buenos Aires y Chaco".

Además remarcó que los trabajadores que no sean considerados esenciales y que no tengan el análisis negativo, no podrán ingresar a la provincia.

