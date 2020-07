Footgolf, una novedosa actividad que ya se juega en San Francisco

La cese de actividades por la pandemia hizo que muchos complejos deportivos de la ciudad deban cerrar su puertas por casi cuatro meses o buscar alternativas para reinventarse con actividades permitidas por el COE. En el caso de Complejo Los Cardos, aprovecharon su espacio para construir un campo de footgolf para seguir funcionando.

Mario Conti, explicó de qué se trata esta novedosa actividad que en los últimos años tuvo un crecimiento exponencial en todo el país y que llega a San Francisco como una alternativa innovadora. "Es una idea que teníamos antes de la pandemia y por esto de no poder jugar al fútbol la desarrollamos más rápido. Hay una Federación Argentina que ya presentó protocolo a nivel nacional y está habilitada para jugar en casi todas las ciudades, y obviamente en San Francisco también", explicó.

Era una alternativa -según Conti- fue la manera de reiventarse, ya que tenían un predio de 12 hectáreas con asadores y cantina que hoy no se pueden utilizar. "La idea a futuro es que si la gente se suma y le gusta, sumarnos a la Federación y por qué no traer alguna fecha del calendario nacional en un futuro", agregó.

"Pone a prueba la técnica, la potencia y la habilidad del jugador"

Conti explicó que el pasado sábado se desarrolló la primera jornada de esta actividad que tuvo una buena respuesta del público. "Costa básicamente de una cancha similar a la de golf, se juega con una pelota de fútbol y el que hace la menor cantidad de golpes para embocar la pelota en todos los hoyos es el ganador. La cancha tiene un recorrido de una hora y media, aproximadamente, con 18 hoyos en 2 kilómetros y cuenta con distintos obstáculos y dificultades", señaló.

"Las salidas son de tres o cuatro personas que compiten entre sí a lo largo del recorrido", dijo Conti.

Para desarrollar la actividad no es necesario contar con alguna indumentaria en particular. "Se juega con zapatillas y ropa cómoda. No se puede jugar con botines y no se puede jugar con camisetas de fútbol", precisó Conti. Algo clave es que cada jugador debe llevarse su pelota de fútbol, la tradicional número 5. Se juega en grupo de cuatro jugadores.

En ese sentido, Conti destacó que el espíritu del juego busca alejarse del clima pasional para evitar cruces entre hinchas de distintos equipos. "Está enfocado desde otro lado, con una perspectiva más formal y no desde la pasión del fútbol. Una va caminando y charlando, similar al golf y la competitividad queda en manos de los jugadores, lo podés hacer muy competitivo o un poco más relajado de acuerdo al grupo que participe", expresó.

"Realmente es muy divertido, tenés que estar concentrado y contando los golpes de los compañeros. Pone a prueba la técnica y la habilidad del jugador, incluso la potencia. Quién tenga mejores habilidades puede sacar una ventaja en la competencia", explicó.

Más allá de que las reglas son sencillas, el complejo cuenta también con la compañía de encargados de explicar las reglas del juego a quienes lo practican por primera vez.

"Invitamos a la gente, sean futboleros o no, a participar de una actividad nueva que es realmente muy relajante, competitiva y donde se la pasa bien. Es una hora y media pasan un buen día en un predio con muchas dimensiones para estar al aire libre", concluyó Conti.

La actividad se desarrolla los días sábado y domingo de 12 a 18 horas. Los turnos se pueden solicitar al teléfono 3564-300400.

Reglas básicas: