Morteros: los restos encontrados en el "Bajo de Ansenuza" serían de interés arqueológico

La Dirección de Turismo de Municipalidad de Morteros informó que a partir del hallazgo de restos óseos en “El Bajo “de Ansenuza, tomó intervención la Fiscalía de Morteros cuyo fiscal subrogante, Bernardo Alberione, ordenó se preserve el sector mientras se esperaba el arribo de personal de la Policía Científica de San Francisco.



En la tarde de ayer, se llevaron los once restos que se encontraban en la superficie para realizar la pruebas que determinen la edad de los fósiles. En principio por las características del lugar y por el estado de la osamenta encontrada, se presume que los restos serian de interés arqueológico.

Alberione, a cargo de la investigación, aclaró a la Cooperativa Morteros: “Ante el anuncio del hallazgo, tomamos las precauciones del caso para cuidar los restos, por eso personal idóneo personal de antropología forense empezó a trabajar y se determinó que los restos tiene carácter arqueológico. O sea no estamos hablando de hechos ocurridos en un tiempo cercano. Si fue delictiva o no la muerte de esta persona ya no es investigación de la fiscalía, sino de la antropología que determinará cuál fue el motivo de su muerte “.



Además, en la tarde del lunes en un sector de Colonia Maunier, mientras se realizaba una excavación, hallaron restos paleontológicos, parte del caparazón de un gliptodonte que será investigado por el responsable del área Arqueológica de la Agencia Córdoba Cultura.