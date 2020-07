¿Qué dijeron Berni y Bullrich sobre el jubilado que mató a un delincuente?

El funcionario manifestó que "será la justicia quien determine" la legítima defensa. La ex funcionaria de Cambiemos, en tanto, defendió al jubilado que asesinó a un ladrón que entró a robarle a la casa.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ratificó hoy su defensa del jubilado que mató a un ladrón y afirmó que "no es un asesino, sino un hombre que se acostó a dormir, terminó preso y los cinco delincuentes sueltos".

"Cuando estuve con Jorge (Ríos) y lo pude ver a los ojos, no vi a un asesino, sino a un hombre que fue víctima de un delito por delincuentes que deberían estar presos, a una persona que se acostó a descansar y terminó detenido en una comisaría y los delincuentes, sueltos. Esas cosas nos rebelan, entendemos que no pueden ser", sostuvo el funcionario provincial.

En diálogo con el programa El Exprimidor, conducido por Ari Paluch en AM 550, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof remarcó que "será la Justicia quien determine" si el jubilado "actuó o no en legítima defensa".

La palabra de Bullrich

"Estamos volviendo a la situación en la que el delincuente maneja la calle y, si el policía lo enfrenta, piensa que termina preso", sentenció Patricia Bullrich en una entrevista con el programa "Alguien tiene que decirlo", en Radio Rivadavia.

"Al sacarle a la policía las normas para que se sientan seguro y no terminen presos de por vida, se relaja la situación y se empoderan los delincuentes", agregó la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, además de ex funcionaria del gobierno de la Alianza que encabezó Fernando De la Rúa.