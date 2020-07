El pediatra Enrique Orschanski lanza nuevo libro para pensar la infancia

El pediatra cordobés Enrique Orschanski lanzó su nuevo libro “Pensar la infancia. Relatos para acortar las distancias”, que reúne una serie de relatos cortos sobre consejos y experiencias que tratan de reforzar la comunicación entre padres, madres e hijos.

En ese sentido, Orschanski indicó que “la comunicación actual tiene que ser de manera sencilla, directa, clara y breve” y por eso el libro cuenta con textos que no son capítulos vinculados, sino que son episodios independientes, historias y anécdotas que también tienen que ver con la forma en que se accede actualmente a las plataformas virtuales.

El objetivo es lograr reflexiones que permitan un mejor trato entre padres e hijos, en medio de una sociedad convulsionada.

El aburrimiento como oportunidad

El pediatra consideró que “el aburrimiento tiene mala prensa” porque en realidad es el momento en que uno tiene tiempo y libre de preocupaciones.

“El aburrimiento es un motor neurológico para la creatividad, para la imaginación, y los chicos están llenos de pantallas, están carentes de esto y eso es una apología del aburrimiento”, explicó.

“Hay que defender esto como un estímulo de los chicos porque las mejores ideas se nos ocurren cuando no tenemos nada para hacer”, recordó.

Los niños y la pandemia

Si bien el texto no habla sobre la pandemia, el pediatra aclaró que “los niños son los menos afectados por la cuarentena”.

“Están a salvo del virus. Al virus no le gusta vincularse con los chicos, ni con las embarazadas, ni con la lactancia y estos síntomas por el aislamiento y no por el virus, sino por estar encerrados, son también manifestaciones de salud”, reflexionó.

“Que un chico se enoje por estar encerrado, es un chico sano. Yo desconfiaría del que hace cuatro meses está en cuarentena y no dice nada, no se aflige y no se enoja”, planteó.

Y remarcó que los niños “tienen una plasticidad que les permite recuperarse rápido de esto”.

“Los chicos van a salir bien de esto, a mí me preocupan más los adultos y los temores profundos que tienen, como el de salir y exponerse”, concluyó.

Fuente: Cadena 3