Notificaron a comercios por alimentar a perros de la calle, pero se retirarán las actas

Pertenecen al sector céntrico de San Francisco. La medida generó polémica. Desde el municipio le bajaron el tono y aseguraron que no se puede multar por esta acción.

Al menos dos comerciantes de nuestra ciudad fueron notificados por la Municipalidad por darle de comer a perros callejeros del sector céntrico (25 de Mayo al 2100) donde tienen sus negocios, bajo la justificación de que estos canes generan inconvenientes a los vecinos que transitan por el sector. Entre ellos, sigue la nota, molestias al circular y la posibilidad de ocasionar accidentes de tránsito. En caso de no cumplir con el requerimiento, el escrito indicaba que serían pasibles de sanciones.

Una de las comerciantes posteó la notificación en las redes sociales y se mostró molesto ante lo acontecido.

Fuentes municipales le bajaron el tono a la polémica e indicaron que se trató de una notificación para evitar que los perros permanezcan constantemente en el sector, ya que hay quejas de vecinos que los observan como peligrosos. No obstante, aclararon que se trató de una medida apresurada que no lleva ningún tipo de sanción, ya que no la existe por alimentar perros de la calle.



La notificación posteada por la comerciante.

La Fundación Bio Animalis intercedió ante lo acontecido e informaron en horas de la tarde que tras reunirse sus integrantes con el secretario de Salud, Fernando Giacomino, se reconoció que no se trató de una medida “idónea”, por lo que se retirarán las actas realizadas. De todos modos, desde la entidad animalista valoraron el cambio de actitud en este sentido.

Por último, desde Bio Animalis señalaron que todos “somos responsables de los animales ‘no humanos’ en situación de calle y debemos colaborar”.

Posteo de Gretel Monserrat, titular de Bio Animalis, en su cuenta de Facebook.