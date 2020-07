Esser: "No se me pasa por la cabeza salir a contratar jugadores, hoy el club está pasando por otra situación"

El regreso de los entrenamientos para los planteles del Federal A sería recién en el mes de octubre. Según explicó Pablo Esser -presidente de Sportivo Belgrano-, AFA le comunicó a las instituciones que los entrenamientos para la Liga Profesional regresarán en agosto, en septiembre lo harán los clubes de Primera Nacional y a partir de octubre lo hará el resto de las categorías del ascenso.

En ese marco, el directivo señaló que en Sportivo "lo competitivo profesional hoy tiene poca importancia, pero sí es importante para los jugadores chicos de la ciudad de inferiores". Y agregó: "Hay muchos chicos que están abandonando el fútbol por esta situación, son cuestiones que están pasando en esta triste realidad y pocos están haciendo hincapié en eso".

"Hoy como directivo no pienso en contratar jugadores, ni en un plantel, pienso mera y exclusivamente en el club. Ni siquiera nos hemos puesto a pensar a futuro en lo deportivo porque estamos viendo cómo abonar lo de la temporada pasada, que gracias a dios estamos pagando de a poquito, pero no se me pasa por la cabeza salir a contratar a un jugador. Hoy el club está pasando por otra situación", explicó.

La Copa Argentina y Francia

Sportivo Belgrano tiene por delante un compromiso pendiente por la Copa Argentina donde deberá enfrentar a Racing Club de Avellaneda por los 32avos. de final. Se estima que esta competencia se reanudaría tiempo después de que retornen los entrenamientos y la "verde" lo hará con los jugadores que tenga a disposición.

"Si vuelve la Copa Argentina para nosotros estaría buenísimo y la jugaremos con los chicos más los contratos que siguen vigentes (Mauro Orué, Román Strada, Ezequiel Gaviglio, Cristian Belucci y Tobías Ballari)", explicó.

En cuanto a la continuidad del "diez", Esser señaló que el los próximos días mantendrá una reunión con Juan Pablo Francia, a quién se le venció el contrato el pasado 30 de junio. "Nos tenemos que juntar para ver que quiere hacer él, pero estamos hablando para el partido con Racing o para el torneo que viene que comenzaría recién en febrero", adelantó.

El protocolo, económicamente inviable

Por otro lado, señaló que el protocolo que aprobó AFA para el regreso a los entrenamientos es inviable para los equipos del ascenso porque la inversión económica que debe realizar no es posible en el contexto actual.

"Es imposible, ni nosotros, ni ningún club lo puede implementar y el grupo médico de la categoría dice lo mismo porque no es viable en cuanto a lo económico. La vuelta a los entrenamientos para nosotros va a tener que ser a medida que vayan disminuyendo los contagios en el país y a medida que los protocolos sean más leves. Seremos los últimos en volver", sostuvo Esser.