Coronavirus en Córdoba: se confirmaron 39 casos este lunes en la provincia

El Ministerio de Salud de la Provincia informó que en el día de hoy se confirmaron 39 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 16 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba (Capital), tres en Marcos Juárez (Marcos Juárez), dos en Inriville (Marcos Juárez), 9 en Oliva (Tercero Arriba), dos en Villa María (General San Martín), tres en Villa Dolores (San Javier) y cuatro en Oncativo (Río Segundo).

Del total de casos, 34 están vinculados a contactos estrechos de casos confirmados anteriormente y cinco se encuentran en investigación (dos en Villa María y tres en Córdoba Capital).

Afortunadamente esta jornada no hubo que lamentar fallecimientos por coronavirus.

San Francisco y en el departamento San Justo siguen sin registrar casos en el último tiempo. Hasta hoy el departamento lleva registrados 16 casos en total: cinco en San Francisco, cuatro en Brinkmann, tres en Morteros, dos en Arroyito y dos en Marull.

Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, en la provincia de Córdoba se realizaron testeos con PCR (hisopados) a 104.564 personas. Esto resulta en una tasa de 27.806 personas estudiadas con PCR por cada 1 millón de habitantes. Hoy se efectuaron 2.099 estudios, de los cuales 2.059 son PCR y 40 test serológicos.

Se mantiene para la ciudad de Córdoba la fase de transmisión comunitaria, según constató la cartera sanitaria.

Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se notificaron 29.055 casos, de los cuales 26.420 se descartaron y 1.314 se confirmaron.

De esas 1.314 personas, 603 (45,89%) se encuentran en tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario; 134 (10,19%) en tratamiento ambulatorio en instituciones intermedias; 57 (4,33%) en tratamiento hospitalario (internados), 40 (3,04%) fallecieron y 13 (0,99%) se encuentran en investigación porque corresponden a casos con residencia en otras provincias y en Brasil, de quienes no se cuenta información sobre su estado clínico.

En relación con las personas recuperadas (alta), si no consideramos los casos confirmados en los últimos 15 días, la proporción de altas es de 66%.

Operativos identificar

Con el objetivo de desarrollar estrategias de búsqueda activa de casos sospechosos de Covid-19, continúan los Operativos del Programa Identificar.

Hoy se llevaron a cabo en las localidades de Villa Dolores (San Javier), Marcos Juárez (Marcos Juárez), Oliva (Tercero Arriba), Malvinas Argentinas (Colón) y en los barrios Campo de la Rivera (Capital), Villa Inés (Capital) y Zumarán (Capital). Durante esta estrategia sanitariase realizaron en total 760 estudios, de los cuales 720 corresponden a toma de muestra con hisopados (PCR) a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos o presentaban síntomas, y 40 a test serológicos en el marco de un muestreo poblacional en esas zonas. Las muestras de los hisopados están siendo procesadas por el Laboratorio Central de la Provincia.

Cabe aclarar que se encuentra en investigación la actuación de un profesional del servicio de enfermería debido a que una persona miembro del equipo de salud de dicha institución tuvo contacto estrecho con un caso positivo, luego de saber sobre dicha confirmación e incumpliendo ambos las correspondientes medidas el aislamiento.

*Cabe aclarar que el total de casos de Covid-19 para la provincia de Córdoba (1314) registra una diferencia con lo publicado por el Ministerio de Salud de la Nación (1319) debido a que:

Nación no descontó aún del total acumulado de Córdoba, el caso de Río Cuarto que se había notificado desde un laboratorio de CABA, pero que luego se descartó en Córdoba por medio del Laboratorio Central de la Provincia.

Para nuestro análisis, se consideran tres casos de personas con domicilio en otras provincias (San Luis, Santa Fe y Mendoza), que fueron diagnosticadas y asistidas en Córdoba hasta su recuperación. La provincia de Córdoba cuenta esos casos en su total acumulado, pero Nación no.

Nación no descontó aún el caso notificado que se computó dos veces por error.

Además de las diferencias explicadas en los puntos anteriores, hoy Nación publica más casos en el total acumulado de la provincia de Córdoba por causas que ambas carteras sanitarias se encuentran investigando, y que pueden estar relacionadas con las fallas del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) registradas en los últimos días.