Reportaron 76 nuevos casos de coronavirus este domingo en Córdoba

El Ministerio de Salud de Córdoba informó en la noche de este viernes que en las últimas 24 horas se confirmaron 76 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 39 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba, 16 en Marcos Juárez (Marcos Juárez), 17 en Oliva (Tercero Arriba), uno en Icho Cruz (Punilla), uno en Villa Dolores (San Javier) y dos casos importados, uno de Misiones y otro de Brasil. De esta manera, el total acumulado de la provincia de Córdoba es de 1.275 casos.

Por otra parte, en la jornada se notificó un fallecimiento por COVID-19 en la provincia de Córdoba. Se trata de un hombre de 91 años, cuyo diagnóstico se confirmó el 5 de julio pasado. Se encontraba internado y presentaba antecedentes de patologías previas.

De los 39 casos de la ciudad de Córdoba, 36 están vinculados a contactos estrechos de casos confirmados anteriormente, uno está vinculado a una institución geriátrica privada, uno a la Clínica Sucre y uno se encuentra en investigación.

Los dos casos importados de Brasil y Misiones corresponden a camioneros, cuyos diagnósticos se confirmaron tras haber sido hisopados en los controles de acceso a la provincia y se encuentran realizando aislamiento en un centro intermedio destinado a tal fin en la ciudad de Córdoba.

Los 17 casos de Oliva se relacionan con la situación epidemiológica de dicha localidad y, de ese total, cinco corresponden a una institución de salud mental. El caso de Icho Cruz es importado, mientras que los de Marcos Juárez y Villa Dolores están vinculados a la situación epidemiológica en esas localidades.

Por otra parte, en el día de hoy se notificó un caso al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) de una persona que fue dectada Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, pero que reside y tiene domicilio legal en Río Cuarto.

Este domingo tampoco hubo casos en San Francisco ni en el departamento San Justo. Hasta hoy el departamento lleva registrados 16 casos en total: cinco en San Francisco, cuatro en Brinkmann, tres en Morteros, dos en Arroyito y dos en Marull.

El informe detalló que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se realizaron testeos con PCR (hisopados) a 102.505 personas. Esto resulta en una tasa de 22.258 personas estudiadas con PCR por millón de habitantes. Hoy se efectuaron 1.542 estudios, de los cuales 1.531 son PCR y 11 test serológicos.

Se mantiene para la ciudad de Córdoba la fase de transmisión comunitaria.

Ver tablero de situación en Córdoba

El detalle de casos en Córdoba

Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se notificaron 28.576 casos, de los cuales 26.084 se descartaron y 1.275 se confirmaron.

De esas 1.275 personas, 577 (45,25%) se encuentran en tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario; 128 (10,03%) en tratamiento ambulatorio en instituciones intermedias; 59 (4,62%) en tratamiento hospitalario (internados), 40 (3,13%) fallecieron y 12 (0,94%) se encuentran en investigación porque corresponden a casos con residencia en otras provincias y en Brasil, de quienes no se cuenta información sobre su estado clínico.

En relación con las personas recuperadas, si no consideramos los casos confirmados en los últimos 15 días, la proporción de altas es de 66%.

Operativos identificar

Con el objetivo hallar casos sospechosos de Covid-19, desde la Provincia señalaron que continúan los operativos del Programa Identificar.

El informe detalló que hoy se llevaron a cabo en las localidades de Villa Dolores (San Javier), Marcos Juárez (Marcos Juárez) y Oliva (Tercero Arriba). Se realizaron en total 472 estudios, de los cuales 461 corresponden a toma de muestra con hisopados (PCR) a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos o presentaban síntomas, y 11 a test serológicos en el marco de un muestreo poblacional en esas zonas. Las muestras de los hisopados están siendo procesadas por el Laboratorio Central de la Provincia.

Cabe aclarar que el total de casos de Covid-19 para la provincia de Córdoba (1275) registra una diferencia con lo publicado por el Ministerio de Salud de la Nación (1198) debido a que:

1- Nación no descontó aún del total acumulado de Córdoba, el caso de Río Cuarto que se había notificado desde un laboratorio de CABA, pero que luego se descartó en Córdoba por medio del Laboratorio Central de la Provincia.

2- Se consideran tres casos de personas con domicilio en otras provincias (San Luis, Santa Fe y Mendoza), que fueron diagnosticadas y asistidas en Córdoba hasta su recuperación. La provincia de Córdoba cuenta esos casos en su total acumulado, pero Nación no.

3- Nación no descontó aún el caso notificado que se computó dos veces por error.

4- En el día de hoy el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) presentó fallas y no impacto el total de casos notificados por Córdoba, por lo que figura un total de 67 casos para la provincia de Córdoba.