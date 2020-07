"Le quiero poner nombre y cara a las personas que se llevaron a mi hijo", dijo la madre de Astudillo

La madre de Facundo Astudillo Castro, el joven buscado desde el 30 de abril tras salir de la localidad bonaerense de Pedro Luro, aseguró hoy que le quiere "poner nombre y a cara a las personas que se llevaron" a su hijo y "exigirles" que se "lo devuelvan.

En declaraciones realizadas al canal TN, Cristina Castro dijo que "no puede ser" que después de tantos días "los libros de guardias" de la Policías bonaerense continúen secuestrados.

"Yo le quiero poner nombre y cara a las personas que se llevaron a mi hijo y exigirle a esas personas que me lo devuelvan. Entonces no entiendo por qué el fiscal (Ulpiano Martínez) está sentadito cobrando su sueldo y yo tengo que esperar hasta el miércoles para que me abran esos libros", expresó la madre de Facundo.

También explicó que "hasta el día de hoy los datos certeros" que tienen "es que dos personas pararon a Facundo en un patrullero, entre las tres y media y las cuatro de la tarde (del 30 de abril), a la altura de Mayor Buratovich", y que luego "desapareció del mapa".

"Esas dos personas son las que me tienen que decir dónde está mi hijo", señaló la mujer, al tiempo que aseguró que el fiscal Martínez "no tiene ganas de trabajar" y "ya tiene que salir de la causa".

Por su parte el abogado de la familia del joven, Luciano Peretto, dijo al programa "Sala de situación" de radio AM Con Vos, que para ellos "es muy probable que Facundo esté en condición de fallecido".

"Me parece que es una conclusión al unísono de tratar de compatibilizar la totalidad de las pruebas que hasta el momento se cuentan", ya que del testimonio de amigos íntimos se desprende que "no se representan en la más mínima posibilidad que Facundo esté en esta condición por que quiere", explicó el letrado.

Asimismo, señaló que desde "la querella y también desde la Fiscalía" no pueden "de alguna manera abordar otra hipótesis que no sea la de máxima", y agregó que "pensar que Facundo esté bien nos relajaría procesalmente a una instancia de irresponsabilidad profesional".

Además, relató que lleva "79 días sin actividades en redes sociales, sin llamar a sus familiares, a su abuelo que es la luz de sus ojos, a sus amigos", y según lo definieron dos testigos, "el celular es una extensión de su cuerpo, todo el días está hiperconectado", por lo que "no es normal".

"Uno tiene que separar la esperanza de la hipótesis. Yo tengo la esperanza de que Facundo esté bien", aseguró Peretto y añadió: "A su vez no puedo profesionalmente abstraerme de la hipótesis, de unir todos estos conceptos y pensar que las cosas no estén bien".

En ese sentido, dijo que vienen "sosteniendo hace un mes y medio esta hipótesis de la desaparición forzada de Facundo", que está basada "en testigos y pruebas objetivas".

Por último, informó que en las próximas horas le van "a extraer sangre a la madre para compararlos genéticamente" con las muestras levantadas por los peritos en rastros de la Policía Federal Argentina (PFA) de una camioneta de sus pares bonaerenses perteneciente al destacamento de Teniente Origone, aunque aún resta confirmar si efectivamente se trata de manchas hemáticas.

