Habrá mayor control para evitar fiestas clandestinas previo al Día del Amigo 

Todavía en las autoridades locales del Centro Operativo de Emergencias (COE) resuena lo ocurrido un mes y medio atrás en barrio La Florida, donde se confirmaron los dos últimos casos de Covid-19 en la ciudad, padre e hijo que hasta la última semana continuaban aislados en el Hospital Iturraspe.

Es que entre ambos se hisoparon unas 50 personas, los llamados “contactos estrechos”, lo que implicó un operativo de rastreo muy grande que demandó importantes recursos, aunque afortunadamente no hubo otros positivos relacionados. Los brotes a partir de un caso es lo que se busca evitar en toda la provincia de Córdoba, y sobre todo en San Francisco tras detectarse el pasado fin de semana tres fiestas clandestinas con unas 200 personas que participaron en total. Y si bien no están autorizados y se corre riesgo, no se puede ignorar que se vienen los posibles festejos del Día del Amigo, por lo que los controles, aseguran, son bastante duros por estas horas.

Cabe aclarar que el hombre de 48 años de La Florida contrajo el virus mientras cumplía tareas como camionero, es decir que no estaba de fiesta ni una reunión no permitida. Pero el ejemplo aplica en este sentido porque el rastreo que debió realizarse ante su caso fue el mayor desde el inicio de la pandemia.

Responsabilidad de todos

Volviendo a las fiestas clandestinas, desde la Municipalidad se mostraron preocupados porque en el caso de haber una persona infectada en un lugar cerrado, donde confluya mucha gente y sin los cuidados determinados ante la emergencia sanitaria, se convertirá sin dudas en una bomba de tiempo que detonaría en los días siguientes.

“Lo que pasó el fin de semana pasado debe servir para parar la pelota, pensemos en la responsabilidad que tenemos como individuos que viven en una comunidad. Decisiones que tomamos afectan la vida de otros, donde está en juego la salud y la vida. La Municipalidad no tiene interés de hacer tareas de investigación para saber dónde se va a reunir la gente. Pensemos en los que no se detectan”, señaló a El Periódico el secretario de Gobierno, Damián Bernarte.

Según datos oficiales de la Provincia, la cantidad de casos de coronavirus en Córdoba se duplicó en las últimas dos semanas. Ahora se registran 23 casos diarios en promedio, en comparación con los 10 de hace 14 días. “Desde el 4 de julio, la aceleración es constante, tanto en la Capital como en el interior de Córdoba”, advirtió el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, en una conferencia de prensa realizada esta semana.

El funcionario se mostró además preocupado ante el aumento de contactos estrechos detectados por cada diagnóstico positivo, por eso llamó a hacer todo lo posible para evitar contagios: “El virus se disemina por contacto entre personas. Si eso aumenta, también crece la transmisibilidad, algo que queremos evitar”, informó. Y agregó que los operativos de rastreo de contactos realizados por el COE demandan cada vez más recursos.

En este sentido, en diálogo con este medio Bernarte se preguntó qué pasaría en una fiesta de 70 personas, como las detectadas, si hubiera un infectado, a lo que respondió: “La potencialidad de la trasmisión de la enfermedad es altísima y muy difícil sería localizar los contactos estrechos de cada uno de los participantes”.

Según Salud, por cada diagnóstico positivo se detectan en promedio 30 contactos estrechos. Hace 20 días, ese número oscilaba entre los 10 y los 12.

45 días claves y una fecha que genera nerviosismo

Cardozo pronosticó que los próximos 45 días serán claves para el manejo de la pandemia e insistió en que las reuniones sociales no están permitidas. Sólo lo están los encuentros familiares y los domingos, con menos de 10 personas. Y en San Francisco, se permiten hasta las 18 horas. La información fue remarcada teniendo en cuenta que el próximo lunes 20 de julio se celebra el Día del Amigo. En ese sentido, Cardozo recomendó que quieran reunirse ese día podrán ir a un bar o restaurante en alguna mesa en la que puedan encontrarse dos o tres personas, siguiendo las medidas sanitarias.

Para este fin de semana y el lunes, la Municipalidad aseguró que habrá un fuerte operativo de control.

Bernarte hizo un llamado a la comunidad para “asumir la responsabilidad” en el marco de la pandemia y explicó la diferencia que hay con los encuentros que se pueden dar en un bar o restaurante, con respecto a las “reuniones clandestinas”.

"Tenemos en claro cuáles son las actividades que se pueden realizar y cuáles no, y tenemos que ceñirnos a lo que dice la legislación, podrán reunirse los amigos en grupos reducidos en locales gastronómicos en los horarios establecidos. Las reuniones particulares con amigos no están permitidas. Esto tiene su lógica porque en un bar hay medidas concretas, con protocolo de distanciamiento, de utilización de barbijo, y una lista de los que ingresan al local. En una vivienda no se respetan estas medidas sanitarias básicas", indicó el secretario de Gobierno.

¿De cuánto son las multas?

Por otro lado, Bernarte recordó cuáles podrían ser las consecuencias de incumplir las disposiciones legales. “Al realizar una fiesta clandestina con más de 10 personas los ciudadanos puedan incurrir en un delito del Código Penal de los artículos 205 y 239, que implicarían antecedentes penales. Pero además, estarían violando la ley 10602 del Código de Convivencia provincial que establece distintas multas para aquellos tengan reuniones de carácter social. En el caso de reuniones de hasta 10 personas serán de 70 mil pesos y en caso de reuniones con más de 20 personas las multas arribarán a los 100 mil. Y en el orden municipal, implica la aplicación de multas de hasta 60 mil pesos”, indicó.

Horario único para quienes vienen de afuera

El Centro de Operaciones de Emergencias Central (COE) dispuso el último miércoles la reorganización de los accesos a la provincia de Córdoba. De esta manera, estableció que 16 rutas nacionales y provinciales están habilitadas para el ingreso y egreso del territorio provincial. Para vehículos particulares, automóviles y camionetas, el horario de ingreso será de 6 a 22.

En cuanto a los camiones y vehículos de tránsito pesado, podrán acceder de manera irrestricta cumpliendo el protocolo sanitario dispuesto por el COE, que consiste en la medición de temperatura, testeos (PCR y/o serología para detección de inmunoglobulinas), declaración jurada de salud y aplicación con georreferencia de localización.