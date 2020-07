Dos motochorros armados le robaron la cartera a una mujer en Frontera

Cerca de las 20 de este viernes, una mujer fue víctima de un asalto frente al Polideportivo Municipal de Frontera. Dos motochorros, armados, le apuntaron y le sacaron la cartera en la que tenía, entre otras cosas, el dinero para pagar el alquiler.

En diálogo con El Periódico la mujer, Gabriela Corinaldessi, contó: "Fui a comprar las cosas para comer anoche y a la vuelta iba a pasar justo de la chica del alquiler a pagarlo. Y me abordan en moto estos chicos y casi me tumban. Les pedí que por favor me dejaran frenar. Les dije 'yo te doy la cartera, pero dejame parar porque me vas a tumbar de la moto'. Así que frené, me apuntaron con un arma y me arrebataron la cartera y salieron. Yo no quería parar, los miraba nomás, pero cuando uno sacó el arma y me dijo 'Dame la cartera' le dije que me dejara frenar. Eran dos, lo único que puede ver era que iban en una Titán negra".

Le mujer llevaba en su cartera dinero, un celular y documentación: "Tenía 6 mil pesos para el alquiler, el celular, algo de dinero que me quedaba, 200 pesos para comer, y la documentación de mis hijos, las tarjetas con las que cobro la pensión, las tarjetas de crédito, tenía un papel del médico de mi papá que la semana que viene tengo que llevar, el carnet de PAMI de mi papá. Quiero encontrar la documentación, el dinero no importa, después veo como consigo para pagar el alquiler, pero la documentación, más en esta época que está terrible para hacerla".

La mujer radicó la denuncia pero aún no tuvo novedades. "Siento impotencia, mucha impotencia, mucha bronca porque no se puede vivir acá en Frontera", lamentó.

Para aportar información se puede llamar al (03564) 15528646.