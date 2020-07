Los regalos del “Amigo invisible” siguen vigentes para festejar este 20 de julio

El Día del Amigo, es una de las fechas favoritas de los argentinos que sirven de excusa para compartir con los afectos. Pero este año, por la pandemia del coronavirus muchos encuentros no podrán realizarse. Por disposiciones sanitarias, los bares y restaurantes solo podrán tener seis personas a la mesa respetando la distancia, mientras que las reuniones en viviendas particulares no están permitidas para aquellos que no sean familias, por lo que no se verán escenas de multitudinarios asados.

Sin embargo muchos grupos de amigos sin dudas pasarán a saludarse y desearse un feliz día, y en algunos casos, a llevarse un presente como es el caso de un grupo de mujeres de nuestra ciudad que desde hace más de cinco años juegan a agasajarse con regalos del “amigo invisible”.

El “amigo invisible” es un juego muy popular en el que participan varias personas que se hacen regalos entre sí sin saber quién ha sido el que ha hecho cada regalo y luego cada persona agasajada debe adivinar quién ha sido su benefactor.







Una tradición

El grupo que integran Milena, Maru, Eliana, Gabriela, Dafne, Cecilia, Daniela, Eugenia y Paula, lleva más de cinco años con esta tradición del “amigo invisible”. La mayoría de las jóvenes mujeres se conocen desde la secundaria y otras se fueron agregando al grupo con el correr de los años y por ende, se sumaron al juego.

Comenzaron haciendo sorteos colocando sus nombres en bollitos de papel, pero con la tecnología, Maru, la encargada, comenzó a hacerlo vía mail, generalmente entre dos semanas antes del 20 de julio.

“Una vez que conocemos a nuestras amigas invisibles empezamos a buscar los regalos de acuerdo a lo que a cada una le gusta, no hay límite de precios ni una regla sobre qué regalar”, comentó Paula.

Luego cada 20 de julio, se reúnen en una de las viviendas de las chicas los regalos se colocan en una bolsa negra con el nombre del amigo al que le tocó y, más tarde en la noche, comienzan las adivinanzas para desenmascarar a la amiga de cada una.

Este año, las chicas ya realizaron el sorteo pero no habrá juntada y seguramente la entrega de los regalos se realice cuando las autoridades sanitarias lo permitan.