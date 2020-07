Emilio Pons cumplió 103 años y su nieto le hizo un video que llegó hasta Italia

Emilio Pons, un vecino de nuestra ciudad, cumplió 103 años el 14 de julio motivo por el cual su nieto Federico, que tiene una página de Facebook en donde comparte consejos sobre alimentación, respiración, movimiento y meditación, decidió hacerle un video.

En el mismo se los ve juntos caminando por las calles de la ciudad. "Estoy muy feliz, estoy sano y ando perfectamente bien", cuenta Emilio en el film.

Su nieto agrega que su abuelo, por la cuarentena, debió mudarse de la casa de barrio Julio Roca donde vivió toda su vida y que logró adaptarse a pesar de llevar por mucho tiempo una rutina bien marcada. "Con el asunto del coronavirus dejé mi casa y estoy viviendo con mi hijo y su familia. A la tarde siempre hablo por Skype con mi hijo que está en Villa Giardino. Una hora y media de conversación y así va pasando la tarde", agrega Emilio, que tiene dos hijos: Carlos y Jorge.

El secreto

Emilio lleva una vida sana que lo mantiene con una lucidez y vitalidad envidiable. Según cuenta en el video, el secreto para llegar en tan buen estado de salud a la tercera edad tiene que ver con evitar los excesos: "Lo principal es no excederse en las comidas y siempre comer comida sana".

Así, hasta hace pocos años aún andaba en bicicleta y hoy, a sus 103 años, camina entre 400 y 500 metros después del almuerzo.

"Con Emilio siempre que salimos a caminar hacemos ejercicios respiratorios y tratamos de sentir el sol, el viento cada paso", dice Federico.

Su abuelo agrega: "Todos los días salimos y pegamos la vuelta y no me canso. Pero claro, no es como cuando tenía 20 años. Pero todavía puedo andar solo. En la casa no uso bastón, ando solo. Duermo prácticamente toda la noche".

Sobre su vida

Emilio vivió casi toda su vida en San Francisco, exceptuando dos años en que con su familia se mudó a Italia, y otros tres en que se asentaron en María Juana.

A lo largo de su vida, de acuerdo a lo que contó hace unos años en una entrevista con El Periódico, trabajó como sastre y como cajero en el mercado. También tuvo muchos trabajos de oficina.

Hincha de Boca Juniors, Pons también le hizo lugar al deporte a lo largo de su vida ya que con sus amigos formó una liga comercial donde jugaba. Sobre el ajedrez, el hombre rememoró sus comienzos en la tercera categoría en Unión Social y haber llegado a jugar en la primera, ganándole a varios campeones de la época.

Pero Pons también integró la comisión directiva del club. “Entramos con 200 socios. Debían 3 meses de alquiler. Cuando me fui teníamos 1300 socios y les dejamos en la caja 7 mil pesos que en aquel entonces era mucha plata. Estábamos juntando para comprar un lote para hacer la sede propia”, afirmó en aquella oportunidad.

A Italia

El video fue compartido por el diario italiano "Voce Pinerolese", que en su sitio web cuenta que el hombre nacido en 1917 en San Francisco es de origen Pinerolo y que, de hecho, es la ciudad natal de sus padres.