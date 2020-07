Pide que lo dejen ingresar a la ciudad desde Córdoba para ver a su madre enferma

Un sanfrancisqueño que se encuentra en la ciudad de Córdoba hizo un llamado desesperado a las autoridades del COE Central y a la Municipalidad de San Francisco, para poder ingresar a nuestra ciudad, buscar a su madre y llevarla a Córdoba con él.

Pedro, el hombre en cuestión, vive en el barrio Nueva Córdoba de la Capital y el último 25 de junio, con todos los permisos para poder circular, intentó ingresar a San Francisco pero no pudo ir más allá del puesto sanitario del cruce de rutas 19 y 158. Su intención era ver a su madre, quien lucha contra el cáncer y vive sola.

“Desde el 29 de enero no la puedo ver. Hice un curso de especialización, volví y el 20 de marzo me tomó la cuarentena estricta. A partir de ahí tengo comunicación tres veces al día, y en ese transcurso sufrimos la pérdida del hermano de ella, que la afectó mucho”, contó Pedro al noticiero Arriba Córdoba que se emite por Canal 12.

Luego narró que el pasado 25 de junio obtuvo los permisos para poder viajar con la intención de ver su madre aunque sea unas horas: “Llego a la entrada de San Francisco y me derivan al corredor sanitario. Me preguntan de dónde vengo, y al decirle de Córdoba me responden que no puedo pasar. Les digo que necesitaba hacerle una visita a mi madre, que no está bien, se encuentra sola y es una paciente oncológica”, aclaró y agregó que les mostró los permisos nacionales, pero indicó que le respondieron que no servían.

“Le avisé a mi madre que no me dejaban ingresar y pegué la vuelta. Ella en estas dos semanas desmejora; mi prima y una mujer que la va a ver la encontraron en estado de abandono. Ella tiene cáncer de colon con un ano contranatura, no está comiendo, está deshidratada y perdida”, informó.

Pedro pidió por favor que lo dejen ingresar a nuestra ciudad para buscar a su madre y llevarla con él a Córdoba: “Necesito ir a buscarla, sus médicos están en Córdoba en el Sanatorio Allende, pero nadie me da una respuesta. Necesitaba verla para que ella se tranquilice. Ella se abandonó, por eso necesito tenerla conmigo”, cerró.