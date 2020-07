"Nivelar la desigualdad física y emocional", la meta a alcanzar en el regreso a los entrenamientos

Esta semana la Asociación del Fútbol Argentino aprobó el protocolo elaborado para el regreso de los entrenamientos y lo presentó ante el Ministerio de Salud de la Nación que será el organismo encargado de darle el Ok final. A partir de este protocolo, elaborado en principio para Primera División y Primera Nacional, se deberá adaptar para las categorías menores como el Federal A e incluso las ligas del interior.

En ese marco, Daniel Elkin es el jefe del cuerpo médico de Sportivo Belgrano detalló algunas consideraciones generales y señaló que la vuelta a los trabajos para los planteles profesionales del interior no será para nada fácil. "Todavía hay cuestiones que son grises para el Federal A porque hay que hacer testeos a todos los integrantes del plantel antes del comienzo y una semana después. Son muchos testeos y ese es un problema económico muy grande, ni hablar si un equipo trae jugadores de otras localidades y ni hablar cuando se empiece a viajar", indicó.

El jugador que llegue desde otro lugar a cada club debería hacer cuarentena por 15 días. "Si empezás el 3 de agosto tenés que traer a los jugadores ya y ahora para que estén a disposición el mismo día que arrancan todos, sino es muy difícil seguir trabajando, personalmente yo no creo que pueda volver el Federal A este año", sentenció.

"El promedio de gasto mensual para testeos es de $750 mil pesos en Buenos Aires, solo lo que pide el protocolo. El promedio que calculamos en el interior es casi el triple", contó Elkin.

"Nos vamos a encontrar con una gran desigualdad"

En el plano fisiológico, Elkin explicó que la actividad no volverá de manera normal y no solo por el protocolo sanitario, sino también por las necesidades que tendrá cada futbolista. "Hemos dejado trabajos via zoom y sabemos que medianamente se mantiene la línea de conducta y no creemos que tengamos que arrancar de cero, pero desde el punto de vista aeróbico o físico, es un parate único y ningún jugador ha tenido un parate semejante en su carrera, salvo por una lesión, pero en el medio tenés rehabilitación, así que esto es único", sostuvo.

"Los jugadores estuvieron solos, encerrados, recién ahora en alguna zona pudieron salir a correr. Nos vamos a encontrar con una gran desigualdad desde el punto de vista físico y emocional. Nosotros siempre teníamos una línea de conducta, sabíamos que en un receso podía haber alguno que se salía de la línea, pero más o menos dentro de lo esperado. Ahora nos vamos a encontrar con gente que está muy bien y gente que está muy mal, es entendible y aceptable, pero eso hace que el inicio se retrase mucho más porque vamos necesitar una pretemporada larga para nivelar al plantel completo", sostuvo.

En ese sentido, el médico de la "verde" explicó que la vuelta para un plantel profesional acarreará "test nutricionales, análisis de laboratorio, entrenamientos especiales, algún suplemento especial y todo eso también es dinero y es un problema para los clubes".

"Estamos en una situación bastante compleja. Es muy difícil programar la vuelta", sentenció.



"El músculo tiene memoria, pero pierde capacidad de respuesta"

En cuanto a las lesiones que pudieran aparecer, Elkin señaló que "las cuestiones musculares van a estar a la orden del día".

"El músculo tiene memoria, pero pierde la capacidad de respuesta de la manera que lo venías exigiendo. Cuando lo quieras exigir igual que antes es probable que se rompa, se fatigue, se distienda", explicó.

"En mi opinión personal, viendo lo que fue el regreso en España, Italia, Alemania e Inglaterra -que es el espejo que tengo porque son los únicos que volvieron- no veo un aumento sustancial de lesiones a pesar de que juegan con menos días de descanso. Yo pensé que iban a ser más, pero no veo sobrecarga, de todos modos es importante aclarar que el parate de ellos fue de dos meses y no de cuatro como el nuestro", sostuvo el médico.

"Lamentablemente es algo desconocido, lo vamos a saber a medida que vayamos desandando el regreso", indicó y reiteró: "Necesitamos un pretemporada larga para nivelar las cosas y es un problema".

No hay recetas para la vuelta

Elkin señaló que volver a trabajar con un plantel de al menos 30 jugadores será complejo y que no hay una recomendación específica para el inicio de los trabajos. "Hay que tomar muestra de lo que tenés, saber cómo está cada uno y dividirlos en grupos de 6 como indica el protocolo. En esos grupos no se puede repetir gente, entonces por ejemplo: si Carlos Mazzola trabajó con un grupo, no puede hacerlo con el siguiente. Tenés que tener un cuerpo técnico largo y capacitado", comentó.

"Algunos jugadores trabajaron mucho en lo aeróbico porque quizás pudieron conseguir una bici fija, otros trabajaron más la fuerza porque pudieron armarse un mini gym en sus casas. No hay una receta, tenés que ver lo que tenés para saber qué podés trabajar. Después cada cuerpo técnico tiene su impronta, alguno quiere el equipo con más fuerza, otro con más aeróbico, otro más mixto", concluyó.