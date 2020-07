Con impronta local, los "profes" de básquet se organizan

Desde hace varios años, los preparadores físicos del básquet argentino comenzaron a proyectar una propia asociación que los nuclee con el objetivo de jerarquizar su actividad, nivelarla y brindarles herramientas para el crecimiento personal y colectivo, sobre todo a los más jóvenes.

En ese marco surgió la Asociación Civil de Preparadores Físicos del Básquet Argentino que ya cuenta con el aval de la CABB y en las próximas semanas resolvería su creación definitiva. De esta manera, el básquet argentino completaría el eslabón que le faltaba en cuanto a representación y respaldo de la actividad como la Asociación de Clubes, Asociación de Jugadores, Asociación de Entrenadores y Asociación de Árbitros.

La iniciativa es impulsada por Pablo Esper Di Césare y cuenta con el visto bueno de más de 500 colegas que se sumaron para conformar la Asociación. En San Francisco, el referente es Daniel Pérez (PF de San Isidro) quien es el encargado de comunicar la idea y sumar a más profesores.

"Hace mucho que tratamos de organizarnos, en 2010 fue la primera reunión donde participó incluso Mario Mouche (Entrenador de la Selección Argentina) y varios profes más. Siempre por una cosa u otra la idea se veía truncada, en 2019 conseguimos armar un congreso en Mendoza y ahora con el tema de la pandemia volvió a surgir y ya somos más de 500 en todo el país", contó Pérez.











El objetivo: jerarquizar la actividad

El principal objetivo que tiene esta Asociación es jerarquizar el trabajo realizado por los preparadores físicos y que sea reconocida como tal. En muchos casos la preparación de los planteles de divisiones formativas están en manos de gente no capacitada o que no tiene un título habilitante, con la gravedad que eso implica para la formación de los jóvenes.

"Cualquier club te pone a un ex jugador o dirigente y entendemos que les queda cómodo, pero lo que queremos es darle valor a nuestra actividad y dentro de la actividad tener capacitaciones anuales, tener una nivelación que incluso permita concursar algún puesto dentro de las selecciones nacionales y federativas. La idea es darle un marco legal para estar cubiertos en ese aspecto", indicó.

"Lo que queremos es sumar gente, crecer y poder tener una mayor capacitación incluso para los profes más jóvenes. Esto también no da la posibilidad de hacer convenios con profes de otro nivel y poder aprender de su trabajo", agregó.

En ese sentido, Pérez destacó que la Asociación nuclea a PFs de todos los niveles y de todo el país. "Desde los profes de clubes de barrio hasta PF de Liga Nacional y Selección Argentina porque también estamos todos en las mismas condiciones en la parte legal por eso es importante tener una asociación que te respalde, en los planteles profesionales nosotros no tenemos contratos, no tenemos premios, no tenemos las mismas condiciones que por ahí tienen los jugadores y los entrenadores entonces lo que buscamos es ser reconocidos en nuestra actividad", sostuvo.

"En esta pandemia la figura del profe fue fundamental, fuimos los encargados de seguir en contacto con los chicos a través de los trabajos que estuvimos enviando en la plataformas como Zoom", destacó Pérez.

Cómo se organizan

Se dividió al país en seis regiones geográficas con el objetivo de que todas las provincias estén representadas. En estas regiones hay coordinadores -como Daniel Pérez- que son los encargados de difundir esta propuesta donde San Francisco integra la región Córdoba-Santa Fe.

En las próximas semanas se realizarán las reuniones regionales para explicar objetivos, recoger opiniones y explicar sistema de elección de autoridades provinciales y nacionales, esperando que la primera elección se realice la semana que viene y, si es posible, para fin de mes la elección de las autoridades nacionales.

Pérez explicó que ya son más de 60 los PF en nuestra región y esperan seguir sumando más en los próximos días.