Nicolás Bortolotti, programador sanfrancisqueño en Google: “El aprendizaje automático es una de las grandes tendencias”

Con una importante carrera como programador en Google desde 2011, luego de haber egresado de la Facultad San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, Nicolás Bortolotti se encuentra viviendo en Suiza desde 2017, donde el gigante informático tiene uno de sus principales centros de desarrollo. Luego de haber ocupado diferentes funciones en la firma en Buenos Aires y México, actualmente el especialista sanfrancisqueño se encuentra coordinando distintos equipos en el sector de Google que trabaja en soluciones informáticas aplicadas a la educación.

Siempre predispuesto a colaborar con la UTN local cuando se lo requieren, Bortolotti vive con su familia (esposa y una hija de cinco años) en Zúrich, donde Google tiene dos campus. Desde allí respondió las preguntas de El Periódico acerca de su trabajo actual, sobre su interés en los desarrollos a través de una plataforma de código abierto llamada Tensor Flow y también sobre cuál es el interés y aporte que esta empresa informática tiene en el sector de la educación.

El ingeniero local, que ha brindado numerosas charlas online y presenciales en la UTN San Francisco, donde también tuvo una etapa como docente, cuenta también que se mantiene conectados con sus amistades no solo en Argentina sino también en Latinoamérica, y confiesa estar asombrado por la fluidez de su pequeña hija con los diferentes idiomas que le ha tocado conocer: suizo alemán, inglés, italiano y, por supuesto, el español.

¿Cómo te surgió la posibilidad de trabajar en Suiza?

Hace unos cuatro años decidí integrar un nuevo equipo motivado por los proyectos a realizar. Este equipo tenía su base de operaciones en dos lugares; luego de una evaluación familiar con varios elementos adicionales decidimos optar por vivir en la bella Suiza. Particularmente Zurich es uno de los centros de ingeniería más importante de Google en Europa, además desde el ámbito académico posee dos de las mejores universidades técnicas a nivel mundial. Con sus lagos, montañas, su diversidad cultural y su calidad de vida, se transforma en una mezcla atractiva desde el punto de vista laboral, y familiar.

¿En qué se enfoca tu trabajo actualmente en Google?

Actualmente trabajo con el equipo de Engineering Education, principalmente desempeñando actividades para un programa llamada Technology Immersion, en pocas palabras es el equipo que se encarga de administrar y ejecutar los entrenamientos esenciales a todos los nuevos profesionales tecnológicos que llegan a Google. Hay muchos roles involucrados, pero en simples palabras, todos los nuevos ingenieros.

¿Cuáles son tus funciones?

Tengo varias responsabilidades, pero podría resumirlas en tres grandes segmentos. En primer lugar, director de las operaciones para Europa, Medio Oriente y África (EMEA) del programa de inmersión tecnológica. Recibimos profesionales en el hub de Zúrich desde más de 20 países e intentamos proveer excelencia en sus primeros pasos en Google. Tenemos cuatro hubs globales (Mountain View, New York, Singapur y Zúrich) con varios miles de nuevos profesionales recibiendo anualmente. Aquí dirijo el equipo europeo y trabajo con otros colegas de Suiza. También soy manager global para el desarrollo de las nuevas herramientas de aprendizaje, utilizadas en la ejecución de nuestro programa a escala global. Trabajo con un equipo mixto en Singapur y Estados Unidos. Y también manager global con una participación en el diseño de los caminos de aprendizaje (Learning path and Learner Journey) y contenidos que utilizamos para nuestros programas globales. Estoy trabajando en los nuevos ambientes de aprendizaje asincrónico, adaptados a las necesidades de nuestros profesionales. Esta interacción es directamente con nuestro equipo central en Estados Unidos. No puedo dar más detalles de las actividades debido a la confidencialidad del ambiente interno de estos proyectos.

¿Cómo se aplican desarrollos más nuevos (como TensorFlow) en el día a día de los usuarios usando sus celulares, computadoras u otros dispositivos?

TensorFlow por definición es una plataforma de código abierto de extremo a extremo, para el aprendizaje automático, de la cual soy fan. En pocas palabras el aprendizaje automático es una disciplina que ya está presente en el día a día de todos los usuarios, y hace que una gran cantidad de desarrollos ingenieriles propongan una mejor expresividad y beneficios para los usuarios, de manera automática. Además cuenta con un ecosistema integral y flexible de herramientas, bibliotecas y recursos, lo que permite impulsar un aprendizaje automático innovador. El aprendizaje automático, parte del ecosistema de Inteligencia artificial, es una de las grandes tendencias del desarrollo actual, hay muchos casos de uso que seguramente ya muchos usuarios están utilizando, seguirán utilizando y posiblemente cada vez propongan mejoras sustanciales en cómo realizamos las cosas. Para citar algunos, desde el control de spam de Gmail, muchas de las opciones de Google Photos o soluciones como Google Translate, entre otros.

Una charla de Bortolotti en la UTN San Francisco, en diciembre de 2014.

¿Cuál es el aporte que busca Google en el área de Educación y cómo se piensan y desarrollan sus productos o aplicaciones?

Google hace numerosos aportes al ambiente educativo, de hecho es muy claro el mensaje: “Educadores y alumnos de todas las edades y etapas, merecen las herramientas y habilidades que los preparen para tener éxito en la construcción del futuro, que desean para ellos mismos”. Productos como G Suite para educación, Google Classroom, aportes en realidad aumentada, Jamboard, el entorno de Google Cloud, escenarios sobre chromebooks y además recursos como CS First para ambiente de ciencias de la computación, realidad aumentada como expediciones o material para expandir conocimiento en inteligencia artificial (Google AI) entre tantos otras iniciativas, aplicaciones y programas.

¿Por qué te interesa esa área actual y cómo te ha influenciado tu formación en la UTN para todo tu recorrido en Google?

He trabajado durante años en el equipo de relaciones con desarrolladores, expandiendo los programas globales a lo largo de dos continentes, para extender las oportunidades de desarrollo tecnológico en empresas, emprendedores y desarrolladores en general. Estas actividades concentraban principalmente el interés al desarrollador externo a Google. Luego de un tiempo sentí la necesidad de aportar al segmento de aprendizaje, aplicar las habilidades de administración, liderazgo e ingeniería para crear la nueva experiencia en nuestros profesionales de ingeniería; una tarea de mucha influencia para todos los productos y actividades que nuestra empresa realiza a diario. Realizar esta actividad desde el hub tecnológico más grande de Europa proponía otro desafío que quería afrontar. La UTN influenció como lo hace con todos sus estudiantes de la comunidad. No solo aportó en el marco conceptual y práctico, sino que el capital humano y las oportunidades facilitadas desde todos sus departamentos hacen que los profesionales estén preparados de una manera integral. El resto siempre depende de cómo las oportunidades y desafíos se van coordinando en la carrera profesional de cada uno de sus graduados. La historia como estudiante fue muy productiva, pero las actividades como docente de tan prestigiosa institución también habilitaron experiencias en mi carrera profesional y hacen que muchas de las decisiones actuales sean más fáciles de tomar.

¿Cómo describirías la filosofía o sistema de trabajo en Google, al menos en tus experiencias, y qué nivel de exigencia requieren a su personal?

Qué más puede decir de la filosofía de trabajo y la cultura que promueve Google. Sencillamente fascinante, desde equipos de trabajos distribuidos, proyectos de escala mundial, sectores de ingeniería y administración, ingeniería innovadora, y un modelo de interacción que hace que hace que la vida profesional se convierta en una sinfonía de aprendizaje, con innumerables desafíos diarios que invitan a desafiar los modelos actuales, y a crear modificaciones sustanciales para cada propuesta. Mencionando los valores esenciales de un código de conducta inclusivo y de respecto, que al pasar el tiempo crean un profesional único, listo para afrontar los desafíos tan importantes que surgen a cada paso en el curso mundial. Las exigencias son las obvias para una empresa de tamaño mundial y dependerá de cada equipo, rol, tamaño de responsabilidades delegadas y muchas más, pero definitivamente esta cultura de trabajo sinérgico hace que el desarrollo de las actividades sean suavizadas por la alegría de innovar de forma continua en la profesión que uno tanto ama.

¿Cómo ha cambiado tu forma de trabajo bajo la cuarentena y, a su vez, qué impulso ha dado esta situación para idear nuevos desarrollos en tu área o mejorar los que ya existían?

Esta cuarentena ha cambiado la estructura de muchos equipos a lo largo del mundo, pero definitivamente a nuestro modelo de trabajo no lo ha afectado drásticamente. Para ejemplificar de trabajar de modo remoto desde la oficina, al trabajo en modo remoto desde casa. Nuestro equipo para gran porcentaje de actividades está complemente remoto. Por supuesto las actividades en persona para muchos programas se movieron al mundo digital 100%, y a pesar de que extrañamos nuestras maravillosas oficinas y su ergonomía, las actividades siguen de forma normal y a paso firme, construyendo más modelos en este mundo digital cada vez más acelerado.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo al verlo terminado o aplicado?

Actualmente proveer la mejor experiencia de aprendizaje para nuestros nuevos profesionales en todo EMEA es algo que disfruto enormemente, además de compartir estas enseñanzas a nivel mundial en el resto de nuestro hubs. El aporte a nuevos caminos de aprendizaje, para mejorar el rendimiento de una forma innovadora despierta cada día la pasión por continuar trabajando en mejoras, y finalmente la creación de nuevos productos tecnológicos que faciliten estas actividades y permitan la escala mundial que tenemos cada semana, es el eje actual y la satisfacción más grande, cuando analizamos cada uno de los periodos de implementación.

¿Cómo llevás tu vida en Suiza y cómo mantenés tus vínculos con la Argentina?

La vida es Suiza es muy tranquila. Su matiz de estaciones bien marcadas, con un bello verano y el atractivo invierno permite realizar todo tipo de actividades y deportes, que completan un balance perfecto desde el marco personal y familiar. Su diversidad cultural, calidad de vida y educativa es una mezcla atractiva desde el punto de vista laboral y familiar. Su posición central en Europa hace que los viajes a Italia, Austria, Alemania y Francia sean muy sencillos de realizar, incluso de forma terrestre en auto, algo que disfrutamos mucho en familia. Desde luego, siempre conectado con los vínculos en Argentina y todo Latinoamérica ya que desde nuestras raíces, y al interactuar con amistades de casi toda América, tenemos conocidos y amigos con los cuales compartimos conversaciones virtuales, reuniones y hasta actividades. En este mundo completamente conectado, este tipo de interacciones es natural, diría que transparente, y para nosotros es parte del día a día.