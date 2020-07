Buenos Aires: fuertemente armados robaron asado de un super chino y escaparon a los tiros

Cuatro delincuentes, dos de ellos con un sofisticado armamento, asaltaron un supermercado de dueños chinos en la localidad bonaerense de Santos Lugares y en la huida dispararon contra la policía hasta que lograron refugiarse en un asentamiento del partido de San Martín y dejar abandonada la camioneta que tripulaban, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho que quedó filmado ocurrió ayer cerca de las 14.30 en el supermercado Super Lía, situado en Marco Polo y Lisandro de la Torre, donde irrumpieron cuatro asaltantes fuertemente armados que amenazaron al dueño del comercio, a empleados, proveedores y clientes.

Si bien en las imágenes de las cámaras de seguridad del local se ve que dos de los ladrones llevaban armas similares a ametralladoras, fuentes policiales explicaron a Télam que en realidad portaban un "Kit Roni", que es un complemento donde se coloca la pistola 9 milímetros y le da una apariencia de subfusil con una empuñadura, un culatín, mira, linterna y un espacio para un segundo cargador.

Los asaltantes se apoderaron de unos 5.000 pesos de una de las cajas, de algunas pertenencias de las personas que se hallaban en el comercio e, incluso, de fernet, vinos, cortes de asado y vacío de la carnicería, tras lo cual abordaron una camioneta Volkswagen Tiguan y escaparon.

Un empleado del local alertó al 911 y varios móviles del Comando de Patrullas de Tres de Febrero comenzaron a perseguir a los asaltantes.

En la huida, los delincuentes sacaron sus armas por las ventanillas y realizaron algunos disparos contra la policía mientras se dirigían rumbo al partido de San Martín.

Al llegar al cruce de las calles Vidal y Frondizi, del asentamiento "La Tranquila", en ese partido bonaerense, los asaltantes dejaron abandonado el rodado y escaparon a pie.

Por orden judicial, la camioneta fue preservada para que los peritos levantaran rastros que puedan permitir la identificación de los delincuentes, aún prófugos.



El dueño del supermercado asaltado, un joven de 26 años y de nacionalidad china, declaró a los policías que los ladrones se apoderaron de una computadora, de alrededor de 5.000 pesos en efectivo, un teléfono celular marca Samsung, además de elementos personales de los clientes y empleados que se hallaban en el comercio.

Por su parte, la cajera del supermercado, que se identificó como Melani, dijo esta mañana a la prensa que el asalto duró entre "cuatro y cinco minutos horribles".

"Uno de ellos me agarró de una mano pero pude guardar el celular en mi bolsillo. Otro quería que le abriera la caja de cualquier manera. Todos estaban re armados y solo pedían plata", contó.



"A uno de los chinos le pegaron en la cabeza. Creo que el robo no fue al voleo porque me dijeron que en la vereda de enfrente había una camioneta desde temprano y ellos (los dueños del comercio) viven en el fondo. Sabían bien lo que estaban haciendo", añadió.

Melani contó que fue todo "muy violento", que a uno de sus compañeros le apuntaron con un "arma con láser" y calificó al asalto como "muy raro", ya que hubo demasiado despliegue para robar tan "poca plata".

"Se llevaron asado y vacío, un monitor, el CPU de la computadora y otras cosas chicas", añadió la cajera, quien dijo que al momento del robo en el local había ocho personas.

Fuente: Télam