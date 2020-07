Dura carta de Hebe de Bonafini a Alberto Fernández: “Nos sentimos agraviadas y heridas”

A través de un duro comunicado, Hebe de Bonafini se dirigió al presidente Alberto Fernández para advertirle que las Madres de Plaza de Mayo se sienten “agraviadas y heridas” por su actitud de sentarse a dialogar con los que “saquearon el país”.

“Después de mucho discutirlo nos dirigimos a Ud con mucho dolor porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón, al ver que usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras y a los que saquearon al país”, dice la misiva.

Y continúa: “Y lo más grave de todo: a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una patria liberada”.

El documento, que lleva la firma de Bonafini y está dirigida “al Sr. Presidente Alberto Fernández”, fue publicada este mediodía en la página oficial de las Madres de Plaza de Mayo.

De Bonafini firma “con una gran tristeza”, y agrega: “Soñamos con ver en esa mesa alguna vez sentados a los compañeros trabajadores y trabajadoras que tienen callos en las manos y en los pies, y la espalda doblada de trabajar“.

Este lunes, Alberto Fernández mantuvo reuniones virtuales con legisladores de la oposición. Por un lado, se reunió con los jefes de los bloques de la Cámara de Diputados, y luego mantuvo un encuentro con Juntos por el Cambio, quien tras sus reclamos consiguió tener una reunión de sus legisladores a solas con el Presidente.

Por otra parte, este lunes Fernández reconoció que fue un error anunciar la expropiación de Vicentin, ya que no obtuvo el apoyo esperado por parte de la ciudadanía. “Cuando miro para atrás y me pregunto qué hice mal en Vicentin, veo que me equivoqué porque pensé que estaba más asumida la situación de crisis. Pensé que iban a salir a festejar. No pasó, empezaron a acusarme de cosas horribles”, manifestó.