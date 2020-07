Día del Amigo: habrá fuertes controles luego de desactivar varias fiestas clandestinas

La Municipalidad de San Francisco trabaja en un fuerte operativo para el fin de semana previo al Día del Amigo, luego de que en los últimos días se desactivaran tres fiestas clandestinas en distintos barrios de la ciudad, donde participaban más de 200 personas en total.

El secretario de Gobierno, Damián Bernarte reiteró su preocupación ante este tipo de celebraciones, expresamente prohibidas tanto por legislación nacional, provincial como municipal en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Bernarte dejó en claro que “no existe un afán persecutorio” o que “el Municipio no quiere que la gente se junte”, según el funcionario “los especialistas médicos del COE remarcaron que este tipo de reuniones son los focos más importantes de transmisión del virus en una comunidad”, advirtió.

Y agregó: “El Decreto de Necesidad y Urgencia número 576 de presidencia de la Nación, expresamente prohíbe esta tipo de reuniones, lo establece la legislación a nivel nacional, provincial y municipal”.

“Asumir la responsabilidad”

Luego de realizar un llamado a la comunidad para “asumir la responsabilidad” en el marco de la pandemia, Bernarte también y explicó la diferencia que hay con los encuentros que se pueden dar en un bar o restaurante, con respecto a las “reuniones clandestinas”.

"Tenemos en claro cuáles son las actividades que se pueden realizar y cuáles no, y tenemos que ceñirlos a lo que dice la legislación, podrán reunirse los amigos en grupos reducidos en locales gastronómicos en los horarios establecidos. Las reuniones particulares con amigos no están permitidas. Esto tiene su lógica porque en un bar hay medidas concretas, con protocolo de distanciamiento, de utilización de barbijo, y una lista de los que ingresan al local. En una vivienda no se respetan estas medidas sanitarias básicas", indicó a El Periódico.

Consecuencias

Por otro lado, Bernarte explicó cuáles podrían ser las consecuencias de incumplir las disposiciones legales. “Al realizar una fiesta clandestina con más de 10 personas los ciudadanos puedan incurrir en un delito del Código penal de la Nación de los artículos 205 y 239, que implicarían antecedentes penales. Pero además, estarían violando la ley 10602 del Código de Convivencia provincial que establece distintas multas para aquellos tengan reuniones de carácter social. En el caso de reuniones de hasta 10 personas serán de 70 mil pesos y en caso de reuniones con más de 20 personas las multas arribarán a los 100 mil. Y en el orden municipal, implica la aplicación de multas de hasta 60 mil pesos”, indicó.

El funcionario reiteró su pedido de conciencia a la población para que cumpla con la legislación vigente y se respeten las medidas sanitarias.