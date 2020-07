La actriz Naya Rivera salvó a su hijo antes de ahogarse, explicó la Policía

El cuerpo de la actriz fue hallado ayer. “Debe haber reunido suficiente energía para llevar a su hijo de regreso al barco, pero no lo suficiente para salvarse”, declaró una autoridad policial.

Después de días de incertidumbre durante su búsqueda, ayer lunes finalmente fue hallado el cuerpo de la actriz Naya Rivera en el lago Piru, en Estados Unidos. Y según informó la policía, antes de morir ahogada fue ella quien logró salvar la vida de su hijo de cuatro años.

La ex protagonista de la serie “Glee” desapareció el jueves por la tarde durante una travesía en bote con su hijo Josey, en las afueras de Los Ángeles. En un primer momento, las autoridades hallaron con vida y dormido en su chaleco salvavidas al nene, pero no había rastros de su mamá.

Tras cuatro días de búsqueda del cadáver, el sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub, dijo ayer en una conferencia de prensa que la actriz murió para salvar a su pequeño, debido a una corriente de agua que la sorprendió mientras nadaba.

“Debe haber reunido suficiente energía para llevar a su hijo de regreso al barco, pero no lo suficiente para salvarse”, declaró el policía.

Más detalles

Agregó que Josey logró contar detalles de la desaparición de su madre. “Ella y su hijo habían bajado del bote y se habían ido a nadar. Su madre lo ayudó a a regresar a bordo, pero cuando miró hacia atrás él la vio desaparecer en el agua”, aclaró el sheriff.

Ayub añadió que no hubo intento de suicidio, sino que simplemente Rivera no logró mantenerse a flote, más teniendo en cuenta que su chaleco salvavidas había quedado a bordo de la embarcación. También recordó que en el lago Piru no está permitido nadar, aunque generalmente se usa a modo recreativo para quienes tengan algún barco o bote.

Una de las postales más conmovedoras fue protagonizada por los ex compañeros de elenco de Naya Rivera en “Glee”, quienes se pararon frente al lago. Entre los asistentes estaban Heather Morris, Amber Riley y Chris Colfer. Justo el 13 de julio, fecha en la que hallaron los restos de Rivera, Cory Monteith (”Finn” en la serie de Fox) quien falleció en 2013 por una sobredosis.