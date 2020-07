Sierras Chicas: 1.500 autos y motos, sin permiso, debieron regresar el "finde" a Capital

El último fin de semana largo, la región de Sierras Chicas extremó los controles en los accesos a sus ciudades, principalmente sobre la ruta E-53, por el fin de semana largo.

Si bien ya venían con controles diarios, desde el jueves al domingo las inspecciones en el tránsito vehicular se intensificaron con las áreas de Seguridad Urbana de cada localidad y el apoyo de la Policía, y en algunos casos de Gendarmería, sobre esta vía que une el corredor serrano con la Capital provincial.

Debido a que el COE Central suspendió los permisos para realizar actividades deportivas, los controles fueron más exhaustivos y se hicieron regresar a quienes intentaban realizar deportes y a quienes iban “de paseo”. Hubo mucho de ambos, a pesar de que no estaban autorizados a circular entre departamentos.

Por ahora sólo está permitido el tránsito dentro del departamento Colón y justificado a través de los permisos correspondientes.

La Municipalidad de Agua de Oro hizo volver a 400 automovilistas provenientes de Córdoba capital y de otros departamentos. Nora Rivero, inspectora a cargo de Seguridad Ciudadana local, afirmó: “Se les solicitó la documentación correspondiente y si no cumplían los requisitos se les pedía que vuelvan a su ciudad de origen”.

Además, a pesar de estar suspendidas las autorizaciones para hacer deportes, “fue uno de los mayores inconvenientes detectados en el retén de ingreso a la localidad”, sostuvo Rivero.

En el caso de Mendiolaza, el municipio informó que hicieron “pegar la vuelta” a quienes buscaban “dar un paseo por las sierras”, sumando un total de 389 entre automovilistas, motociclistas y ciclistas.

“Sigo sosteniendo la importancia de los operativos de control y prevención para garantizar la parte sanitaria. No hay que relajarse. Así se evita la circulación sin justificación”, dijo el intendente Daniel Salibi.

Por su parte, Seguridad Ciudadana de Salsipuedes afirmó que hizo regresar a más de 100 autos y 49 ciclistas.

Unquillo también hizo regresar un total de 210 automovilistas, 50 motos y 120 ciclistas.

En tanto, Río Ceballos no les permitió el paso a 160 automovilistas y 90 ciclistas.

“El trabajo de los inspectores es arduo, y hay que agradecerles porque ponen en riesgo su vida. La gente no entiende que no tiene que salir. Si las personas que vienen de Córdoba no se cuidan nos pone en riesgo a nosotros”, apuntó Alberto Varela, a cargo de la Guardia Urbana Municipal de Río Ceballos.

A su vez, Villa Allende hizo regresar a 245 ciclistas y 75 motociclistas.

Y La Calera también cortó la circulación de autos desde Córdoba capital en tres puntos de accesos principales desalentando las reuniones familiares masivas.

Fuente: La Voz del Interior