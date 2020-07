Schiaretti criticó reuniones no permitidas: "Se juntan 40 personas y ahí aparece el virus"

El gobernador aseguró que los brotes no están vinculados a la apertura económica y de actividades, sino a las reuniones no permitidas. "Estos brotes no se dieron en una fábrica, en un supermercado o establecimiento económico", resaltó.

El gobernador Juan Schiaretti cuestionó este lunes las reuniones sociales no permitidas y las responsabilizó de originar los nuevos brotes de contagios de coronavirus registrados en diferentes puntos de la provincia, que tuvo un aumento significativo de casos en la última semana. Ante esto, el Gobierno decidió limitar el ingreso a la provincia desde las 6 y hasta las 22, con cuarentena obligatoria en hoteles.

"En nuestra Córdoba han aumentado los focos de pandemia que hemos tenido, esa es la verdad, yo digo las cosas como son. Tenemos seis localidades de la provincia que volvieron a fase uno, que significa cuarentena absoluta", comenzó Schiaretti, después de la presentación de medidas económicas para sectores con actividades aún suspendidas.

El gobernador fue muy crítico con las reuniones sociales no permitidas y las responsabilizó de los nuevos brotes. "Estos brotes no se dieron en una fábrica, en un supermercado o establecimiento económico. Se dieron por dos motivos. Uno, por los que vienen de las zonas donde hay libre circulación del virus, que burlan los controles en el límite provincial y contagian en nuestra provincia", comenzó el mandatario provincial.

Y siguió: "El otro motivo se da porque no se respeta, por parte de algunos pocos irresponsables, lo que es el distanciamiento social obligatorio. Acá no están autorizadas las fiestas, no está autorizado que se puedan juntar con los amigos. Hay que entender que estamos en la pandemia, que está en su punto máximo en el continente americano y en Sudamérica. Basta mirar las cifras de todos los días".

"En vez de ser una juntada familiar, se juntan montones, 20, 30 o 40 personas y ahí es donde aparece el virus", cuestionó el gobernador.

Además, reiteró que están vigentes las multas económicas para quienes no cumplan con las medidas del distanciamiento social.

Seguimiento

El gobernador manifestó que sigue atentamente cada uno de los brotes en la provincia. "Los últimos brotes aparecieron por los que vinieron de afuera y por los que se juntan en fiestas. Esta es la realidad. Hasta 20 días, cada contagiado que se detectaba, su núcleo máximo era de 10 o 15 personas como máximo. Ahora no baja de 30 personas", enfatizó.

"¿Saben por qué no hemos tenido brotes en las fábricas, en supermercados o lugares de trabajo? porque todo el mundo anda con barbijo, respeta la distancia y se lava las manos. En cambio cuando se juntan en una fiesta que no está permitida, nadie usa barbijo, comparten todo y ahí terminan sucediendo los brotes", concluyó.

"Esto no es una cosa que le guste a nadie. Pero la pandemia que estamos enfrentando no tiene cura ni vacuna. Y hasta que no tenga cura y vacuna hay que acostumbrarse a vivir así, sin poder juntarse con los amigos, sin poder ver a la familia más que de a 10", concluyó Schiaretti.