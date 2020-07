Córdoba restringe el ingreso a la provincia desde las 6 hasta las 22 y con cuarentena en hoteles

El gobernador fue muy crítico con quienes evaden los controles y también con las reuniones sociales no permitidas. "En vez de ser una juntada familiar, se juntan 40 personas y ahí es donde aparece el virus", cuestionó.

El gobernador Juan Schiaretti anunció este lunes que a partir del miércoles el ingreso a la provincia de Córdoba por vía terrestre quedará restringido desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, como una de las medidas para evitar nuevos brotes de coronavirus y combatir el aumento de casos registrado en la última semana. Y agregó que quienes llegan de fuera de la provincia deberán hacer cuarentena obligatoria en hoteles que designe la Provincia.

"El que viene en auto o en camioneta entra desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y no entran más hasta el otro día. Y los camiones entran encapsulados. Y si la Provincia necesita reducir el número de entradas porque hemos tenido muchos casos de los que han burlado controles en el límite y han contagiado gente, lo va a hacer", enfatizó el gobernador.

Asimismo, explicó que quienes ingresen en autos o camionetas deberán hacer cuarentena en hoteles que le designe la Provincia y que deberán pagarla. "El que entra no hace más la cuerentena donde él dice, la hace en un hotel donde le designe la Provincia. Y va a tener que pagar la estadía. Así va a funcionar el ingreso", explicó. En este punto exceptuó a quienes trabajan como transportistas.

"Está claro que la prioridad absoluta del Gobierno es la salud de los cordobeses. Y no podemos seguir con esta cantidad de brotes", dijo Schiaretti.

Criticó reuniones

Por otra parte, el gobernador fue muy crítico con las reuniones sociales no permitidas. "Estos brotes no se dieron en una fábrica, en un supermercado o establecimiento económico. Se dieron por dos motivos. Uno, por los que vienen de las zonas donde hay libre circulación del virus, que burlan los controles en el límite provincial y contagian en nuestra provincia", comenzó el mandatario provincial.

Y siguió: "El otro motivo se da porque no se respeta, por parte de algunos pocos irresponsables, lo que es el distanciamiento social obligatorio. Acá no están autorizadas las fiestas, no está autorizado que se puedan juntar con los amigos. Hay que entender que estamos en la pandemia, que está en su punto máximo en el continente americano y en Sudamérica. Basta mirar las cifras".

"En vez de ser una juntada familiar, se juntan 40 personas y ahí es donde aparece el virus", cuestionó el gobernador.