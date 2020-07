Aumento de casos en Córdoba: reuniones familiares se limitan a domingo y no descartan más restricciones

La provincia de Córdoba registró en la última semana un incremento notorio de casos respecto a la situación que se venía dando desde el inicio de la pandemia de coronavirus, lo que motivó a las autoridades provinciales a limitar las reuniones familiares permitidas los fines de semana a solo el domingo. Y además, no se descarta que desde el Centro de Operaciones de Emergencias se anuncien más restricciones.

Desde el pasado lunes 6 de julio hasta el domingo 12 se registraron 225 nuevos casos, lo que significa que el 24 por ciento del total de 934 casos se reportó solo en la última semana. Por esto, la primera medida informada por el Gobierno provincial fue la de limitar las reuniones familiares a solo los domingos.

"Las reuniones familiares están autorizadas únicamente los días domingos entre las 11 y 23 horas, prohibiéndose la realización o encuentro cualquier otro día de la semana", se informó en el último informe diario de casos.

Restricciones y Día del Amigo

El titular del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) central, Juan Ledesma, no descartó este lunes que puedan haber más restricciones.

"Hay un aumento de casos y brotes en todo el territorio, casi en su totalidad presentados por reuniones del orden social no autorizadas. Por eso consideramos que hay una evidencia de falta de compromiso social", resaltó en diálogo con Canal 10. Entrevistado por Crónica Matinal, mostró su enfado por "el no respeto al prójimo" debido a que no se considera "el impacto que puede tener esto en la sociedad y nuestros adultos mayores".

Con el marco de las reuniones ilegales, Ledesma también habló del 20 de julio próximo, fecha habitual para la celebración con amistades.

"La mejor manera de cuidar a nuestros amigos es cuidarnos", arrancó diciendo, y aclaró que para el lunes próximo "habrá una restricción" para los eventos que comúnmente se celebran.

Y a tono de advertencia, agregó: "Vemos con suma preocupación estas reuniones, porque están impactando en el territorio y cada foco o brote insume una cantidad de recursos enormes. En este momento, con focos dispersos y grandes traslados, estamos pudiendo abordarlos. Pero si esto sigue así, no va a ser viable. Estamos tratando de evitar una circulación libre de coronavirus".

Ante la reciente habilitación de bares, confiterías y restaurantes, Ledesma señaló a radio Universidad que en los controles relevaron que "no hay un completo cumplimiento de normas establecidas" y que pedirán el compromiso a cámaras y asociaciones para que haya más cumplimientos.