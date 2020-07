Pagar deudas atrasadas para concentrar esfuerzos en infraestructura, el destino que le darán los clubes al subsidio

"Somos un club humilde y de barrio, la gente no puede pagar la cuota y este dinero nos viene bien para pagar las deudas atrasadas", señaló Alberto Taborda, presidente de Defensores de Iturraspe.

Seis clubes de San Francisco recibieron este viernes un subsidio de 40 mil pesos otorgado por el Gobierno de Córdoba en el marco de una ayuda económica no reintegrable y a través de la Agencia Córdoba Deportes. Se trata de la Asociación Civil Familia Piemontesa, Barrio Jardín, Defensores de Iturraspe, Aero Club San Francisco, San Isidro y San Francisco Rugby Club.

En diálogo con El Periódico, el presidente del club Defensores de Iturraspe Alberto Taborda destacó este aporte económico y explicó que para la institución será de gran ayuda. "Nosotros tuvimos un parate desde el 1° de marzo sin actividades, somos un club humilde y de barrio y no tenemos un ingreso de cuota social, no cobramos porque la gente no lo puede pagar, entonces nos viene muy bien", explicó.

"Con este ingreso vamos a pagar deudas atrasadas y tenemos algunas obras a medio terminar, estábamos empezando los baños y vamos a invertir en eso, esperando que se normalice todo", indicó Taborda.

Iturraspe reúne a unas 100 personas que practican fútbol y hockey, abarca una franja etaria desde niños, adolescentes hasta mayores. Taborda explicó que actualmente el club apunta a competir en torneos amateurs, a corto plazo, ya que participar de otro tipo de competencias por ahora es imposible. "No tenemos infraestructura y la parte económica, a corto plazo no vamos a participar de competencias como la Liga Regional", señaló.

"Un empujón"

Por otro lado, el club de baby Barrio Jardín utilizará este dinero también para acomodarse con los gastos cotidianos lo que le permitirá concentrar esfuerzos en terminar el salón de su cancha.

"Para nosotros es una ayuda enorme, estamos trabajando con el salón, ladrillo a ladrillo y esto va a ser un empujón para poder terminarlo lo antes posible. Esperamos volver a la cancha, pero también que vuelvan los chicos de la mejor manera", dijo Darío Astrada, presidente de la institución.

Comos todos los clubes, los ingresos en Barrio Jardín también se cayeron y eso es un problema a la hora de pagar las facturas. "Algunos papás pagan la cuota, pero son los menos y es entendible. Nosotros tratamos de solucionarlo como se puede, hace poco hicimos una venta para que club siga creciendo y no se frene", agregó.

"Los chicos y los padres están ansiosos, con nosotros trabaja Jordán Alberto que pasa los trabajos por medio de Zoom, de la manera que se puede tratamos de seguir adelante", concluyó Astrada.