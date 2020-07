Ciclovías y bicisendas: una idea que recibió el visto bueno, aunque con observaciones

Los colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles fueron dos los sectores consultados. En ambos casos dieron el visto bueno al proyecto y lo consideraron necesario para que San Francisco sea una ciudad sustentable e inclusiva. Aunque también marcaron observaciones.

Nicolás Paulín, presidente del Colegio de Arquitectos, expresó ante la consulta de El Periódico que existe una necesidad de contar con ciclovías y bicisendas: “Nos parece muy bien este plan, avanzar en una ciudad más ecológica, sustentable e inclusiva”.

El profesional indicó que pidieron participar del proyecto y dar su opinión: “Hay que pensarlo muy bien, definir a qué puntos llegar, qué calles principales usar, lo que amerita un estudio importante antes de ponerlo en práctica”.

“Lo que hay que saber es que este tipo de cosas se hacen a prueba y error. Seguramente se hará una diagramación y observar su uso, si realmente corresponden o no las vías delimitadas porque podría haber cambios posteriores para que realmente sea lo que la gente necesita y no algo impuesto”, destacó.

Por último, a la espera de nuevas reuniones, Paulín observó: “Es muy importante el trazado de este plan porque por donde pasa una ciclovía no se puede estacionar; debe ser una calle que no se sature y además ser amplia”. También agregó: “Hay que estudiar la zona céntrica muy bien para saber si se usa 25 de Mayo o 9 de Julio; nosotros sugerimos el Pasaje Centenario que está por el medio de las dos calles centrales (Centro Cívico), zona que no está en uso y que puede unir desde la terminal hasta el Jardín Botánico”.

La visión de los ingenieros civiles

José Luis Daga, titular del Colegio de Ingenieros Civiles, aseguró que la ciudad, por su tamaño, “se adapta totalmente al uso de la bicicleta” ya que las distancias son “relativamente cortas y sobre superficies planas”. Asimismo, destacó que su uso contribuye a la salud de quienes la utilicen.

Entre las observaciones, Daga remarcó que el ciclista “es el conductor de un vehículo y como tal debe respetar las señales y leyes de tránsito, debiendo el Estado garantizar previamente su conocimiento, al igual que los demás conductores”.

Por otra parte, desde el colegio exigen el uso del casco para estos, como pasa con los motociclistas, promover el uso de espejos retrovisores y “dejar muy clara la prohibición del uso de celulares durante el manejo”.

“Otros de los aspectos a tener en cuenta es el de las prioridades de paso, donde se debería mantener lo dispuesto por la Ley 24.449 en su artículo 41, para evitar confusiones”, aclaró Daga. Este punto habla que todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha.