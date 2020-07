Otorgaron ascensos y distinciones en Bomberos Voluntarios

La Junta Calificadora de la Sociedad Bomberos Voluntarios, integrada por la jefatura del Cuerpo Activo, junto al presidente y vice de Comisión Directiva, dieron a conocer a su personal la lista de ascensos y distinciones ante el desempeño correspondiente al año 2019. En el marco del aislamientos social, preventivo y obligatorio la institución no pudo realizar los actos ceremoniales del Día Nacional del Bombero Voluntario, que tiene lugar el 2 de junio de cada año. En consecuencia, la nómina de distinguidos se dio a conocer través de un comunicado oficial interno.

Ocho bomberos consiguieron subir un escalafón al obtener las mejores calificaciones, logrando, según las distintas categorías, la primera y segunda valoración. “Las calificaciones son obtenidas en virtud de la vocación, capacidad técnica-profesional, cualidades personales y asistencia”, mencionaron desde la plana superior.

Entre ellos se destacan: Bomberos Voluntarios, 1º Calificación, Mauricio Saucedo, y 2º Calificación, Santiago Muratore Salas; Sub Oficiales Sub Alternos, 1º Calificación, Cabo 1º Gamaliel Galván, 2º Calificación, Sargento Matías Alberto Brusa; Sub Oficiales Superiores, 1º Calificación, Sargento 1º Matías Raúl Melano, 2º Calificación, Sub Oficial Principal Cristian Andrés Di Giovanni, y Oficiales, 1º Calificación, Oficial Inspector Ariel Carlos Ronconi, 2º Calificación, Oficial Sub Inspector Cristian Néstor Carle.

Grados

El Jefe del Cuerpo Activo, Comisario General Hobey Salvático explicó que los bomberos son evaluados según lo estipulado en la Ley Provincial N°8058. “En la misma se explica los puntos que la Junta Calificadora debe considerar al momento de valorar el desempeño profesional. La Foja de Servicios, que representa el historial bomberil, la calificación anual y el grado progresivo de capacitación”.







La nómina de ascenso, conformada por siete integrantes del personal, fue la siguiente: en el escalafón de Sub Oficiales Sub Alternos, pasaron de Cabo a Cabo 1º, Gastón Bollati y Diego Martín Cavallera; de Cabo 1º a Sargento, Gamaliel Galván; de Sargento a Sargento 1º, Matías Alberto Brusa. Dentro del cuerpo de Oficiales, de Oficial Inspector subió a Oficial Principal, Ariel Carlos Ronconi; internamente dentro de los Oficiales Jefes, de Sub Comisario a Comisario pasó Marcelo Rubén Muratore y de Comisario Inspector a Comisario Mayor, Diego Roberto Gaetan.

Asimismo, Salvático aclaró que este año “aún no hubo graduaciones por niveles de capacitación, debido a que las actividades de formación siguen en curso”.

Otro momento que debió ser postergado por la suspensión del acto protocolar, es la tan emotiva toma de juramento, a lo que el jefe del Cuerpo Activo, comentó: “Queda pendiente el juramento de dos bomberos que ya cuentan con el primer nivel de capacitación aprobados en el periodo 2018-2019, pero que en ese entonces no alcanzaban la mayoría de edad requerida”.

Por último, desde la Jefatura informaron que tampoco se pudo llevar adelante el reconocimiento otorgado por veteranía de servicio. “Se entregan insignias de antigüedad a la nómina con más de cinco años de permanencia. Las distintas estrellas quedan pendientes para el año venidero ya que por ley las mismas deben ser entregadas por acto formal”, dijo.

El Cuerpo Activo y la pandemia

La crisis epidemiológica generada por la Covid-19 modificó la planificación de actividades del presente año, derivando en la suspensión de los actos protocolares correspondiente al festejo del 30 de abril, aniversario de la institución, y del 2 de junio, Día Nacional del Bombero Voluntario. Al indagar al Comisario General sobre la programación de actos, mencionó: “Por el momento no podemos prever una fecha estimada de realización hasta tanto se mantenga este contexto de pandemia global”.

Además, explicó que a nivel operativo “se reestructuró el sistema dando prioridad a las medidas de bioseguridad del personal sin afectar la capacidad de respuesta a los distintos llamados de siniestro”.

En el final, Salvático agregó: “Desde la Jefatura queremos hacer público el agradecimiento a los bomberos y sus familias por el compromiso en la prestación del servicio en este contexto crítico, también agradecerle a la Comisión Directiva por el acompañamiento para el trabajo en conjunto y felicitar a los voluntarios destacados por los logros obtenidos”.