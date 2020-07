García Aresca: "Son momentos en que uno tiene que pensar hacia adelante"

Este jueves 9 de julio se llevó a cabo el acto protocolar por el Día de la Independencia en la plazoleta 9 de Julio, el que contó con la presencia de autoridades municipales y de las fuerzas de seguridad, bajo medidas sanitarias de prevención.

Tras el izamiento de la Bandera y la entonación del himno, el intendente Ignacio García Aresca brindó un mensaje alusivo a la fecha: "Hoy es un día muy especial para todos los argentinos, hace más de dos siglos hombres y mujeres estaban peleando por nuestra libertad a la monarquía española y hoy de nuevo nos encuentra a nivel país en una situación difícil, donde más que nunca tenemos que tomar como ejemplo el trabajo que hicieron en conjunto por una independencia, bueno, en esto momento es fundamental trabajar pensando en cómo vamos a terminar esta pandemia. Son momentos en que uno tiene que pensar hacia adelante, tender puentes, darle la mano al otro".

En ese sentido, agregó: "Son momentos difíciles porque más allá de lo sanitario, que nos preparamos, porque hoy tenemos una situación en que si tenemos que tener un mayor cantidad de casos tenemos las camas disponibles, era lo que estaba previsto, está lo económico y lo sentimental. En lo económico hay actividades que no se flexibilizaron. Y hay que buscar la forma entre todos de trabajar pensando en esas actividades. Y sentimental porque creo que también nos pasa con los familiares que no se pueden ver. Más allá de que en San Francisco tenemos el domingo para las reuniones familiares, hay quienes son de otros lugares y que no pueden venir. Entonces hay situaciones difíciles".

Así, llamó a trabajar en conjunto: "Tenemos que tener un compromiso muy grande, no mirarnos uno mismos sino mirar al otro para cuando tengamos que tomar decisiones. Y no relajarnos. Y no creer que solo pasa por una persona. Si todos hacemos un esfuerzo y seguimos pensando para adelante, podemos pensar que esas actividades que aún no se flexibilizaron, se puedan flexibilizar lo antes posible".

Una ciudad poscuarentena

Consultado acerca de cómo trabajará San Francisco luego de la pandemia, García Aresca explicó: "Desde el primer momento hemos trabajando en una situación difícil, que es la pandemia. Pero también con las cámaras, los colegios, con todos los actores de la sociedad hemos tenido reuniones y estamos pensando siempre en el día de mañana, buscando la forma de que entre todos podamos tener la ciudad que nos merecemos".

"Como intendente, uno lo que tiene que hacer es administrar los fondos y darle la mejor calidad de vida a los vecinos, esa es una de las funciones fundamentales. No solamente pasa por la parte sanitaria, que lo venimos haciendo, como con las vacunas, sino que también en la parte de progreso de ciudad, el Parque Industrial hoy tiene actividad, los bares y restaurantes también. Estamos con actividad en la obra pública. El 24 de junio se abre la licitación para la cloaca de la ciudad. Estamos trabajando para la obra de gas, para barrios en los que en algún momento era impensada. Hace unos días inauguramos (en La Milka) y en los próximos días vamos a estar en una de la viviendas que ya esta solicitando el gas. Hoy hay más de 80 viviendas de La Milka que están solicitando el gas, estamos trabajando en proyectos de pavimento. Creo que a la ciudad hay que seguir dándole dinamismo", dijo.

Respecto a las actividades que aún están vedadas, expresó: "Hay actividades como los jardines maternales y los gimnasios (que no están flexibilizadas) y hay que esperar a que los chicos vuelvan a clase para tener la normalidad de la ciudad".

A la vez, sumó: "Con los jardines maternales desde el primer momento tuvimos diálogo. Cuando empezó esta pandemia y empezaron las restricciones, fueron ellos los que pensaron en los niños y pidieron que dentro de lo que era el cierre estén comprendidos los jardines maternales. Hoy, después de más de 100 días, tienen una situación difícil. Les dije que los voy a acompañar. Hemos presentado un proyecto en el Concejo Deliberante para tener la opción de darles una ayuda a esos jardines maternales. Estamos trabajando todo el tiempo. No pasa por el municipio. Ya lo dijo el vicegobernador, no está tomado ni a nivel nacional. Si el COE central no nos dio la posibilidad, desde el municipio no podemos avanzar".