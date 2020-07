La nueva temporada de la Liga Argentina comenzaría en octubre y sin público

El presidente de la Asociación de Clubes, Fernando Montenegro, afirmó en diálogo con el medio Uno Contra Uno que la nueva temporada del básquet argentino comenzaría en octubre y se jugaría sin público al menos hasta diciembre.

Son los plazos que manejan los directivos que ya fijaron fecha para el 25 de julio con el objetivo de armar el cronograma para el regreso de la actividad. "La idea es que en septiembre arranque la pretemporada para que en octubre empiece la Liga. Tendremos reuniones con los presidentes de la categoría y pusimos plazos hasta el 25 de julio con la Mesa Ejecutiva para anunciar el cronograma. Seguimos trabajando con el Comité de Crisis y la Secretaria de Deportes, a través de Matías Lammens, para ver cómo está la situación en todo el país", comentó Montenegro.

San Isidro aguarda lo que decida la AdC para planificar el regreso de los entrenamientos del plantel profesional, y según se desprende de las declaraciones de Montenegro, sería para afrontar la Liga Argentina.

"Oficialmente no hay nada con respecto a si hay algún equipo de la categoría que no pueda continuar. Seguramente cuando planifiquemos la temporada, aparecerá alguna noticia al respecto. No tenemos propuestas de ningún club para comprar plaza en esta categoría. Seguimos con el formato que venimos trabajando a nivel profesional. Más allá de la crisis económica hay que seguir con la fortaleza de nuestra liga. Estamos trabajando con la CABB, a diferencia de años anteriores, con políticas para ir coordinando la reorganización deportiva del básquet argentino. Son trabajos, que quizá tengan impacto en otras temporadas pero no en esta. Hay un standard mínimo que tienen que cumplir los clubes", afirmó el dirigente.

"Creemos que no están dadas las condiciones para que sean 24 clubes los que jueguen La Liga, pero sí creemos en el proyecto que venimos trabajando y nunca estuvo en los planes pasar a jugar con 24", confirmó el santiagueño.

En tanto, Montenegro afirmó: "Estimamos que la primera etapa, por lo menos hasta diciembre, se jugará sin público". Y agregó: "Cada plantel con su presupuesto verá la plantilla que pueda formar. Es una decisión de cada club traer extranjeros. Uno supone que por la devaluación de nuestra moneda, posiblemente no vengan tantos extranjeros para la próxima temporada. Pueden venir, siempre y cuando se cumpla con el protocolo del país".

San Isidro puso primera

El "rojo", junto a Oberá TC, fue de los primeros en comenzar a armar el equipo para la próxima temporada. La directiva "santa" confirmó la continuidad del entrenador Sebastián Torre y de seis jugadores.

En el plantel de San Isidro ya están confirmados Santiago Ludueña, Lisandro Gómez Quintero, Bruno Barovero, Tomás Aimaretti, Tomás Ligorria y Santiago González, junto a la ficha u23 Santiago Assum.