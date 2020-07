Árbitros de San Francisco recolectan alimentos para entregar a merenderos

Se trata de Franco Quaranta y Rodrigo González que impulsan una interesante iniciativa para ayudar a los que menos tienen. "Entendemos que no hace falta hacer política ni hacerse conocido para hacer esto, sino que la idea es mirar un poco al que está al lado", contó Quaranta.

La crisis económica por la pandemia decantó en varias cruzadas solidarias en Frontera y San Francisco, desde ollas populares organizadas por los vecinos hasta entregas de alimentos o abrigo de manera desinteresada por parte de distintas instituciones. En este caso, dos árbitros de la agrupación A.R.A.C. vinculada a la Liga Regional de Fútbol de San Francisco decidieron aportar su granito de arena y extender su mano a quienes menos tienen.

Franco Quaranta y Rodrigo González recolectan alimentos desde hace ya un par de semanas para entregar a merenderos o personas en situación de calle. Franco es peluquero los recibe en su local de calle 1 al 717, además todos los domingos ofrece un corte de pelo a cambio de alimentos o en su defecto, por un valor menor.

"A veces uno se queja y no mira para el costado, a raíz de la necesidad que venimos observando profundizada por la pandemia, empezamos a ver de qué manera podíamos ayudar y surgió esta idea. Nosotros no pertenecemos a partidos políticos ni grupos religiosos, no hace falta, basta simplemente con mirar para nuestro costado", expresó Quaranta.

Tras esta iniciativa, otros árbitros de la asociación no dudaron en colaborar y también se sumaron para ayudar con esta iniciativa. "La gente es muy solidaria, somos agradecidos porque de una u otra manera siempre colaboran con algo, aunque a veces está el pudor de que 'no sé qué llevar, no tengo tanto en la alacena', pero trayendo un solo paquete de algo es de gran ayuda para el que lo necesita", indicó.

Franco contó que él es peluquero y Rodrigo es metalúrgico, sin embargo comparten la pasión y la profesión del arbitraje donde generaron una relación de amistad. "Somos padres y los dos charlamos diariamente, vemos la necesidad de la gente y nos ponemos en el lugar del otro", relató.

Para colaborar. Se pueden acercar alimentos, durante la semana, al local de Quaranta ubicado en calle 1 al 717 (entre las calles 66 y 64). Los domingos de 9 a 12 y de 15 a 18 se realizan cortes a cambio de alimentos o con un costo menor.

"Yo no soy mucho de promocionar ni de mostrarme, pero aprovecho para destacar la actitud de los compañeros, que con un corazón desinteresado se preocupan e intentan colaborar con lo que hacemos. Sabemos que es un granito de arena, pero en la suma representa algo para colaborar con la gente que está pasando un momento crítico. Agradecemos la oportunidad y entendemos que no hace falta hacer política ni hacerse conocido para hacer esto, sino que la idea es mirar un poco al que está al lado", concluyó Quaranta.

"Lo recolectado es llevado a merenderos, pero también hay mucha gente que pasa por el local pidiendo y le damos alimentos", dijo Quaranta.

"La espera se hace larga"

Por otro lado, Quaranta también contó que se encuentran ansiosos por volver al arbitraje, y aunque para ellos es una pasión también generaba un ingreso extra en la familia. "Lo haríamos gratis porque nos gusta, pero no deja de ser un ingreso más para la familia, pero bueno uno gana menos que antes pero en realidad tenés los alimentos y a veces no miramos para el costado y no nos damos cuenta que quizás el otro la está pasando peor que nosotros", comentó.

"La espera se hace larga, ya se presentó el protocolo y se van analizando las modalidades para retomar las actividades deportivas en general, incluso la nuestra. Nosotros tenemos la planificación para abordar y retomar las actividades, estamos con ansiedad, con incertidumbre y no sabemos si se va a poder retomar este año o el año próximo", relató.

Quaranta cuenta con más de 15 años en el arbitraje y señaló que este año se había conformado un buen grupo de trabajo en ARAC. "Nosotros estábamos con el grupo de Fernando Márquez y nos sumamos con los chicos de ARAC. Se armó un lindo grupo humano por sobre todas las cosas, porque lo que pregonamos es la persona por sobre el árbitro, hay nivel pero sobre todo hay un muy buen grupo humano", cerró.