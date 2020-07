Le robaron hasta los ahorros de su hija

Ocurrió ayer en una vivienda de barrio La Florida. Los ladrones sustrajeron un televisor, un joystick, unos auriculares y una alcancía. Además, al no poder llevarse una computadora, rompieron el monitor.

Así quedó el monitor de la computadora que no pudieron llevarse los delincuentes.

Una familia fue víctima este lunes , entre las 18 y las 19, de un robo en su vivienda de Gobernador Fassi al 200.

Según contó Jimena, una de las damnificadas, a El Periódico, los delincuentes ingresaron por el portón del costado tras romper la puerta de la cocina.

Los ladrones sustrajeron un televisor marca Philips, un joystick, unos auriculares y una alcancía con los ahorros de su hija, en donde había unos mil pesos. Además, al no poder llevarse una computadora, rompieron el monitor.

"Entraron por el portón del costado, rompieron la puerta de la cocina y se llevaron rápido lo que pudieron. A la computadora no pudieron llevarla por los cables y me metieron una trompada al monitor. Y al lado tenía mi nena una alcancía con sus ahorros, tenía entre 1000 o 1500, la vieron y se la llevaron. Lo bueno es que solo fue daño material. Mi nena sabe quedarse sola, si hubiera estado ella no se qué hubiera pasado", lamentó.

Tras lo ocurrido, la mujer realizó una publicación en su perfil de Facebook en donde pidió ayuda para recuperar el televisor. "El daño es material pero duele saber que uno vive sin hacerle mal a nadie y pasan estas cosas. Si alguien llegó a ver a alguien en esa hora con un tele o se lo ofrecen, por favor me pueden comunicar. Qué odio e impotencia tengo todavía", escribió.