"El regreso es ansiado", dijo el decano de UTN San Francisco sobre la vuelta a la presencialidad

"Lo que se está llevando adelante todavía va a tener un grado de vigencia antes de incorporarse el método de educación híbrido, que comparta presencialidad con no presencialidad", agregó Toloza que, además, se refirió a la modalidad de los exámenes de julio.

Esta semana comenzaron los exámenes de julio en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco, oportunidad en que los estudiantes podrán rendir distintas asignaturas, aunque de una manera no pensada hace unos meses: por medio de la virtualidad.

En este sentido, y ante el deseo de un regreso próximo a las clases presenciales, el decano Alberto Toloza se refirió a las expectativas puestas en esa vuelta y habló de lo que sería una educación híbrida, es decir, que comparta presencialidad con no presencialidad.

"Ahora vamos a enfrentar la segunda tanda de exámenes que es la más numerosa, la más habitual que son las mesas de julio hoy tenemos examen mañana y pasado. Ya hemos pasado la mesa de mayo y no hemos tenido mayores inconvenientes", comenzó Toloza.

Seguidamente destacó que muchos de los alumnos que se presentan son aquellos que alcanzaron la promoción directa, es decir aquellos que además de haber aprobado todos los parciales lo hicieron con una nota que supera la regularidad. "Esa condición los lleva a que no tengan que hacer una presentación de temas. Sí tienen que anotarse y, a través de un acto administrativo y el acta de examen que se concreta en esta fecha de manera específica, se les pasa la nota a la libreta", indicó el decano.







Toloza resaltó que, a pesar del contexto que se vive, la cantidad de alumnos que se inscribieron "no fue muy distinta" que la de años anteriores: "Lo que puede variar es el tipo de cátedras. Son materias o cátedras que tienen un componente más teórico-práctica. Por supuesto que aquellas que necesitan laboratorios entendemos que están pospuestas la iniciativa del alumno y la expectativa del docente que plantea dejarlas para el regreso".

Así, las plataformas más utilizadas para los exámenes son Zoom, Jitsi, Teams y el Campus Virtual de UTN. "A través de cuestionarios preestablecidos se pueden llevar adelante y además queda registro de la constitución del examen. Por otro lado puede que haya actividades que se hagan de manera previa al día del examen y que en el examen se haga un coloquio donde está el jurado constituido, donde se le pide al alumno que tenga acceso primero a la conectividad, cámara, que esté prendida, un horario determinado, hay modalidades que emulan la presencialidad".

El regreso

Toloza aseguró que las expectativas para el regreso "son altas". "El sistema universitario, la Universidad Tecnológica Nacional y nuestra facultad específicamente con las carreras de ingeniería necesitan de la presencialidad, esta es la base. De todas maneras hay que hacer notorio que la universidad en su conjunto y también nuestra facultad han podido sortear estas dificultades que presentó la no presencialidad y mudar a la virtualidad a través de distintas plataformas y herramientas donde prácticamente la totalidad de las actividades se llevan adelante, ya sean las teóricas y las prácticas", dijo.

Y añadió: "Obviamente las que tienen un grado de dificultad muy alto son las que necesitan prácticas de laboratorio o prácticas supervisadas. Eso se ha pospuesto para la presencialidad. La universidad ha tenido un avance con respecto a poder alcanzar y llegar a la mayor cantidad de profesores a través de capacitación y alumnos a pesar de algunas cuestiones que estamos todos en aprendizaje. Por ahí hay aulas de Zoom donde es muy común escuchar decir a los profesores de todos los niveles de educación que los alumnos no prenden la cámaras. Es como si no estuvieran o como si estuvieran ausentes. Sin embargo al momento de tomar el parcial o el evaluativo los jóvenes están. Esto habla de un trabajo que hay que hacerlo, es una ecuación donde tienen que integrarse lo sincrónico y lo asincrónico porque muchos de estos jóvenes tal vez no toman la clase en el momento en que el docente está, pero como queda grabado o como pueden recurrir a un video asincrónico, luego adquieren el conocimiento y se presentan a los parciales".

Sobre el final se refirió al regreso, que probablemente tenga que ver con una educación en la que convivan la presencialidad y la virtualidad. "El regreso es ansiado, está planteado por el esquema administrativo, de investigación, de extensión, el ámbito académico. Uno podría decir que la educación, en todos sus niveles y en concreto el universitario, va a volver más tarde que temprano", dijo.

Y finalizó "Esto significa que lo que se está llevando adelante todavía va a tener un grado de vigencia antes de incorporarse el método de educación híbrido que comparta presencialidad con no presencialidad".