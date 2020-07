Final polémico de Bake Off: el descargo de Samanta al ser descalificada y el comunicado de la producción

Finalmente fue Damián Pier Basile quien resultó ganador de la final de "Bake Off", en un capítulo final que incluyó un epílogo para dar explicaciones por las denuncias que acusaban a Samanta Casais, la otra participante y originalmente acreedora del premio, por haber omitido su experiencia profesional al inscribirse en el reality de Telefe conducido por Paula Chaves.

La transmisión comenzó con los tres miembros del jurado, Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar, en la estancia donde se grabó el envío en 2019 pero en la actualidad, separados por la distancia sugerida por las autoridades sanitarias, retomando la polémica potenciada en redes sociales donde se cuestiona la condición de "amateur" de quien, hasta ese momento, era una de las potenciales ganadoras.

Fuera de la carpa y frente a todos los participantes, Chaves junto al jurado anunció a Samanta como ganadora. No obstante, en el epílogo agregado en junio de este año, los dos finalistas volvieron a enfrentarse al jurado: allí, el jurado explicó a Samanta que "sucedieron acontecimientos que demostraron que su experiencia laboral y televisiva no fue plasmada en el formulario de inscripción".

La experiencia laboral de la joven como pastelera fue destapada en las redes sociales y rápidamente se viralizó hasta llegar a las autoridades del programa, por lo que había mucha expectativa respecto a la decisión de la producción.

"Agradezco a la gente que me dio su apoyo. La pasé muy mal por todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales, ha sido todo muy cruel. Cometí un error, lo admito y pido disculpas. No soy profesional pastelera, no estudié pastelería. Trabajé de eso. Mi conocimiento con la cocina fue limitado y por un emprendimiento pequeño, familiar. Quiero agradecerles a ustedes porque he aprendido un montón", dijo Samanta en su descargo al ser descalificada.

Qué dijo Damián

Damián, además de consagrarse como el mejor pastelero amateur del país, recibió un premio de $600.000 y tal como reveló él mismo, empleará una parte para un proyecto culinario que tiene pensado con Agustina Guz, otra de las participantes del programa.

Sobre lo que significó haber formado parte de la competencia, expresó: “Me animo mucho más, confío mucho más en mí y me veo aprendiendo, viajando, probando pastelerías de otros países”.

Con respecto a lo que sintió a la hora de conocer que iba a ganar, Damián reveló: “Por un lado sentí la felicidad de consagrarme como el gran pastelero, pero por el otro, tenía a una compañera que era descalificada en ese momento”.

Y agregó: “No fue un momento de sorpresa, fue totalmente diferente, pero lo valoro muchísimo porque fue un esfuerzo de un montón de gente”.

Comunicado

Luego de la gran final, se emitió un comunicado oficial explicando los motivos de la decisión de darle el premio a Damián y descalificar a Samanta.

"Siendo de público conocimiento la difusión en redes sociales y en otros medios de material que dejarían en evidencia posibles falsedades incurridas por parte algunos de los participantes durante el estadio de inscripción, la Producción dispuso la revisión exhaustiva de los datos aportados por todos/as los postulantes seleccionados, conforme a los requisitos de participación exigidos por el programa", comienza la nota.

"Como resultado de dicha averiguación, se constataron dos omisiones de información por parte de una de las 14 participantes y finalista del certamen, Samanta Casais, en la etapa de presentación de su respectiva solicitud de inscripción, la cual conformaba una declaración jurada", continúa.

"Conforme a la verificación de estos dos postulados y al encontrar inconsistencias entre los datos suministrados y los hechos constatados, Turner Argentina en su calidad de Productor decide descalificar a Samanta Casais del certamen, mientras procede a otorgar el primer premio al participante que hubo obtenido el segundo lugar dentro del concurso, Damián Pier Basile", manifestó la producción en la misiva.