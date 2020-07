Robaron otra moto en Frontera

Un joven fue víctima, este sábado cerca de las 23, del robo de su moto, una Guerrero Trip negra, sobre calles 11 y 56 de Frontera.

Según contó su mamá a El Periódico, la denuncia fue radicada pero aún no pudieron recuperarla. "Mi hijo fue a las 23 aproximadamente a la casa de su compañero de trabajo, entró y no se dio cuenta de sacar la llave. La dejó en un pasillo, a pasos de la puerta. A la media hora reaccionó y ya no estaba la moto. Es una Guerrero Trip negra. Se hizo la denuncia en la Policía de Frontera el domingo a la mañana y nos dieron que pasaron información para el lado de San Francisco también", explicó.

La mujer contó que tiene información sobre dónde podría estar el rodado, por lo que espera poder encontrarla.

Anoche, poco antes de este hecho, delincuentes le robaron la moto a una mujer en un asalto ocurrido sobre Calle 7 al 600.