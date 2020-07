Asaltaron a una mujer en Frontera y le llevaron la moto

Dos delincuentes asaltaron este domingo a una mujer y le llevaron su moto, una Honda Biz de color gris opaco. El hecho tuvo lugar cerca de las 20 en Calle 7 al 600, en Frontera.

La víctima dialogó con El Periódico y comentó cómo ocurrió: "Estaba subiendo la vereda, no llegué a bajarme de la moto que siento como que me para una moto. Fue muy rápido. No llego a girar la cabeza y siento una patada en la cadera donde me empujan para tirarme. Yo en vez de soltar la moto la sostengo y cuando la sostengo forcejeo para no soltarla. Ahí me amaga con pegarme una piña. Me dice 'soltá, soltá'. En ese momento la solté a la moto".

"Al otro chico que lo traía no lo vi, sí le vi la cara al que me asaltó. En ese momento yo tenía una mochilita puesta y el celular en el bolsillo, pero no me pidió nada. Quería la moto. Se fueron para el lado de Acapulco. Enseguida llamé a la Policía de Frontera pero todavía sigo sin novedades", expresó la mujer.

La moto robada es una Honda Biz de color gris opaco, modelo viejo. "Es un modelo limitado, no hay muchas como esas acá", explicó la mujer.

Por la moto, ofrecen recompensa. Por ello, por información se puede llamar al teléfono (03564) 15699590.

"Estoy ofreciendo recompensa porque es lo único que tengo para ir a trabajar. En realidad es lo único de valor que tengo. Vivo en barrio Sarmiento y trabajo en el Parque Industrial. Es el único medio de movilidad que tengo, para mí y para mis hijos, estoy sola con mis hijos y es lo único que tengo, te imaginarás como estoy", lamentó.