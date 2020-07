Chile se acerca a los 300.000 contagios de coronavirus y Piñera anuncia medidas para la clase media

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció hoy cuatro medidas destinadas a sostener a la clase media, duramente afectada por el confinamiento dispuesto para contener la propagación del coronaviurs, que hoy causó 116 muertes y otros 3.685 contagios, con lo que la suma total de casos desde el inicio de la pandemia se acerca a 300.000.



El plan de protección para la clase media incluye créditos blandos por 1.500 millones de dólares, aplazamiento del pago de créditos hipotecarios, ampliación del subsidio de arriendo y créditos para financiar el acceso a la educación superior.



"Frente a tiempos de adversidad y dolor la misión del Gobierno es hacer sus mejores esfuerzos para proteger y llevar alivio a todas las familias que lo necesitan", dijo Piñera y destacó que la clase media chilena vive con el temor de perder su empleo, enfermarse, educar a sus hijos, y retroceder todo lo que había avanzado, informó la agencia de noticias Ansa.

Por eso, el gobierno decidió impulsar un Plan de Apoyo Especial para la Clase Media, que incluye cuatro programas adicionales, que se suman a la Red de Protección Social.



El primero, créditos blandos con una tasa de interés real igual a cero destinada a trabajadores de clase media o emprendedores individuales, una medida que se calcula beneficiará a 600.000 trabajadores.



Cubrirá hasta el 70% de la caída de los ingresos y se otorgará durante un período de cuatro meses y tendrán un monto total máximo de 3.200 dólares, con un año de gracia y tres años de amortización.



El segundo, postergación de dividendos hipotecarios. Aquellos deudores de primera vivienda podrán postergar hasta por seis meses el pago de sus dividendos hipotecarios, los cuales deberán ser pagados al término del período del crédito vigente.



El tercero, la ampliación del Programa de Subsidio para Arriendos, que se extenderá por tres meses, y va dirigido a familias de ingresos bajos y medios, que hayan experimentado una caída de ingresos superior al 30%, que no hayan obtenido un beneficio equivalente y que no estén protegidos por el Ingreso Familiar de Emergencia



Este beneficio alcanzará a 50.000 familias, será de 187 dólares mensuales y favorecerá a familias cuyos arriendos no exceden de los 500 dólares mensuales.

Y cuarto, una ampliación de créditos con aval del Estado para la Educación Superior.



Actualmente, más de 760.000 estudiantes cuentan con este tipo de crédito, el cual se ampliará para que puedan acceder estudiantes que hoy no cuenten con beneficios de pago de matrícula, que hayan visto deteriorada su situación económica y que se encuentren matriculados en instituciones de educación superior acreditadas por el Estado.



Este Plan Especial para la Clase Media significará una ayuda y alivio para más de un millón de familias o personas, e incluyen recursos por cerca de 1.500 millones de dólares.