Habilitan bares, servicio doméstico y albañilería en toda la provincia de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció este jueves nuevas actividades permitidas en toda la provincia en el marco de la cuarentena por coronavirus. Para la ciudad capital, se trata de la reapertura a partir del martes 7 de julio de bares y restaurantes y la habilitación del servicio doméstico para el personal que trabaje en un solo domicilio. Asimismo, también desde ese día se permitirá el trabajo de albañilería en todo el territorio provincial.

Para esto, se deberán seguir los protocolos de seguridad autorizados por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), los cuales pueden descargarse en este enlace.

Las dos primeras actividades ya se encontraban permitidas en el interior provincial y ahora se habilitan en la ciudad capital.

Respecto a la albañilería, comprende trabajo en el exterior de las viviendas. "Agregamos los trabajos de albañilería o de oficios fuera de la casa. Hay muchos que tienen que arreglar un techo, muchas familias que tienen que hacer la vereda, que tienen que pintar la casa por fuera. Esas actividades se autorizan también a partir del martes que viene en toda la geografía de la provincia", precisó Schiaretti.

"Seguramente la semana que viene seguiremos habilitando más actividades, flexibilizando, que el COE junto al comité de científicos está analizando. Córdoboa actúa con responsabilidad, con prudencia y planificación", añadió el mandatario provincial.

Schiaretti reiteró el pedido de cumplir las medidas de prevención para que no haya brotes que hagan peligrar las flexibilizaciones, y recordó que no están permitidas las reuniones entre amigos. También enfatizó en que se aplicarán multas a quienes no respeten estas medidas.







NOTICIA EN DESAROLLO