Con proyectos interesantes y en ejecución, tres estudiantes de UTN se graduaron de manera virtual

Tres nuevos graduados de UTN San Francisco se recibieron de manera virtual. En este caso se trató de estudiantes de Ingeniería Electrónica, que presentaron de manera independiente sus proyectos finales.

Se trata de Matías Juárez, Eugenio Tesio e Ignacio Brizuela, que presentaron su trabajo final a través de la plataforma virtual Zoom mientras eran examinados por el jurado.

Sobre la experiencia, Juárez manifestó: “La defensa de la tesis la hice por Zoom, inicialmente no era lo que yo estaba buscando porque estaba acostumbrado a ver todo otro tipo de defensas de tesis. No sabía cómo era la modalidad virtual. No tenía muchas expectativas sobre este tipo de presentación. Una vez que la hice, se fue dando y vi otras presentaciones, me entusiasmé bastante. Me gustó el procedimiento, fue muy lindo, los profesores ayudaron a que esto saliera de la mejor manera posible y lo acompañaron muy bien. Mi familia y mis amigos siguieron por Youtube, por streaming a la transmisión. Estaban todos muy contentos porque lo podían ver en vivo como si estuvieran en la facultad. La verdad una vez que pasó todo esto me quedé muy contento al punto de que trato de motivar a compañeros que prefieren otra modalidad para recibirse. Estoy tratando de decirles que está bueno también recibirse así y que lo pueden hacer tranquilamente. No es nada muy complicado ni nada del otro mundo”.

A su turno, Tesio expresó: “Me sentí muy a gusto. En la actualidad no es menos exigente que estar en presencia de otras personas, es una modalidad que yo creo que tiene que seguir existiendo”.

Y agregó: “En el caso de Electrónica, que nos exigen presentar un desarrollo funcionando, es un poco más amigable el tema de tener el desarrollo en tu laboratorio lo filmás cómo funciona y después pasás un video del equipo ya funcionando. Estás mucho más tranquilo que si tuvieras que trasladarlo a la facultad, armarlo todo de nuevo y estar con el medio de que falle en el momento en que lo estás utilizando. A veces ha fallado y ha provocado bastantes preocupaciones”.

Por su parte Brizuela detalló: “La plataforma Zoom nunca la había utilizado. Sí Skype y demás, pero no entré en la etapa de cursar virtualmente, por lo tanto fue una experiencia nueva para mí. Y a pesar que nunca había rendido un proyecto de tesis frente a un jurado, sí he transitado finales y en UTN los finales tienen una parte oral que hay que defender frente a un jurado. Lo que sí no tuve la experiencia de estar frente a un público, familiares, amigos y colegas presenciando mi tesis, pero logré que estén virtualmente, se realizó un vivo de mi tesis donde familiares y amigos podían presenciarlo a la vez. Lo raro fue estar hablando frente a una computadora explicando todo mi proyecto y también teniendo el jurado ahí presente. Pienso que es otro tipo de nerviosismo, no es lo mismo que estar frente a un público”.

Los proyectos

En el caso de Juárez, la tesis comprendió el diseño de un colector solar para pileta. “Es decir, para calefaccionar una pileta en forma solar. La tesis la tengo terminada e instalada desde el 17 de noviembre de 2019 en la casa de mi tía. Ya está funcionando y dio muy buenos resultados en el verano. Aumentó mucho la temperatura del agua y permitió un ahorro económico muy importante, como de 90 dólares con respecto a una caldera a gas”, explicó.

En lo que respecta a Tesio, su proyecto comprendió un dispositivo electrónico que se llama Smart Lub ya está utilizando la empresa Vulcano lubricación. “Toma los datos de un producto que ya estaba desarrollado de la empresa Vulcano Lubricación, de Fenoglio y Capello. El dispositivo que realicé tomaba esos datos de ese producto y los enviaba a través de wifi hacia un ordenador y ese ordenador los guardaba en una base de datos. Luego otra empresa de software se encargaba de leer esa base de datos y mostrarlos en pantalla. Básicamente el alcance mío era traducir los datos que salían del equipo por un protocolo que se llama RS485, esos datos que salían de ese producto, y enviarlos a través de Ethernet o wifi hacia el ordenador, grabarlos y dejarlos disponibles para que otro los pudiera utilizar. Ese fue el producto. El desarrollo se hizo a pedido de la empresa. Ese desarrollo maduró y terminó siendo un producto. Ya están comercializando la solución que consiste en el proyecto este, uno de los componentes de la solución es el proyecto que presenté yo”, sostuvo.

Finalmente, Brizuela detalló su trabajo: “El proyecto es como si fuese un estacionamiento autónomo en el cual no se necesita ningún operario para su funcionamiento, sería un sistema de cocheras donde si uno quiere dejar el auto estacionado ahí entra, se acerca al estacionamiento, hay una barrera y una cámara. A través de cámara el sistema reconoce la patente y luego de consultar en una base de datos, si el dominio está registrado le permite el ingreso. En el caso de que no, la barrera permanece cerrada. Puede utilizarse una barrera o un portón, es fácilmente adaptable”.

Y continuó: “Una vez que el auto es ingresado, el sistema calcula el tiempo que estuvo estacionado y de acuerdo a una tarifa preestablecida genera un comprobante de pago. Si bien es un prototipo y no un producto homologado comercialmente, genera una símil factura en donde figuran los datos de la empresa, del cliente, el tiempo que permaneció estacionado y el monto que debe abonar”.