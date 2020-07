Un detenido por manosear a joven en la calle: "Me tocó y siguió caminando con total impunidad", dijo la víctima

Un hombre de 43 años fue detenido este martes acusado de manosear a una joven de 29 en la vía pública. El hecho fue cometido pasadas las 18, sobre avenida Libertador Norte y Belgrano, sobre la vereda donde se ubica la oficina de Epec.

La víctima, quien logró captar la imagen de la persona en cuestión dio aviso a la Policía que inmediatamente saturó el sector y con las características aportadas lograron su detención sobre la misma avenida, aunque en la esquina con calle Juan de Garay.

El sujeto quedó alojado en la Departamental San Justo a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos.

Según pudo conocer El Periódico, el detenido aún no había sido imputado y padece una discapacidad.

Qué dijo la víctima

Julia, la víctima, contó a El Periódico que la situación le generó un ataque de nervios “muy grande” y que le costó al menos una hora poder tranquilizarse.

“Me chocó con mitad cuerpo, me levantó la pollera y me manoseó y siguió caminando con total impunidad”, explicó y agregó que como respuesta recibió que era su culpa por “usar una pollera”.

La joven dijo sentirse impotente porque cuando llegó la Policía, los uniformados no se sorprendieron al enterarse quién era gracias a la imagen que ella pudo tomarle. “Dijeron ‘otra vez este’, pero que tenga algún trastorno no es justificación porque esta persona debería estar a cargo de alguna institución o de su familia para que esto no pase. Qué hubiese pasado si no era yo y en este lugar había una niña”, se preguntó la mujer.

Luego, Julia se mostró afligida porque mucha gente que pasó y observó lo que ocurrió no se acercó a preguntarle cómo estaba: “Mucha gente pasó pero se hicieron los desconocidos, solo un chico de unos 20 años fue el único que se acercó a ayudarme. Es lamentable que una sociedad tan chica como la que tenemos reaccionemos de esta forma”.