Un jugador de Sportivo analiza su retiro

"Se me van terminando los ahorros y lo que ingresa es poco. Tengo dos hijos, así que si me sale un trabajo pienso en dejar de jugar y dedicarme a otra cosa", sentenció.

El parate por la pandemia trajo consecuencias de diversa índole en los deportistas, pero sin dudas la situación económica es una de las que más preocupa en jugadores que se quedarán sin contrato desde este 1 de julio y en los que no también.

Es el caso de Román Strada (32), el volante oriundo de Monte Buey tiene contrato hasta junio de 2021 con la "verde", sin embargo en diálogo con este medio el jugador manifestó la posibilidad latente de retirarse de la actividad.

"Yo tengo contrato, pero la verdad es que está todo muy complicado. Hablé con el presidente del club y se que el club también está muy complicado porque no tiene ingresos. Yo tengo que mantener una familia y al no tener un ingreso uno se ve obligado a ponerse a trabajar de otra cosa porque no puedo vivir sin cobrar o con los pocos ingresos que tengo", señaló el jugador.

Strada fue papá de su segundo hijo apenas una semana antes de que se dicte el aislamiento obligatorio, por eso se volvió rápidamente a Monte Buey. Hoy no descarta en dejar de jugar. "Todavía estamos bien, pero se van terminando los ahorros y cada vez ingresa menos. Estoy viendo si me sale algún trabajo bueno en estos meses, pienso en dejar de jugar al fútbol y dedicarme a trabajar. La situación me está obligando a eso", explicó.

"Realmente si sale algo creo que dejo el futbol de lado y me dedico a eso", indicó Strada.

Strada contó que pasa la cuarentena en su ciudad natal Monte Buey junto a su familia. "Acá estamos muy bien, prácticamente es normal la vida, con los cuidados y precauciones que hay que tomar. Faltaría que los clubes se habiliten y puedan empezar a generar ingresos, lo otro es normal", contó el jugador.

"Pude trabajar en el patio y hace un tiempo que ya puedo salir a correr, para mantenerme. No es lo mismo entrenar en una cancha y con los compañeros, pero por lo menos puedo salir a correr", concluyó.