Gimnasios, transporte interurbano y vuelta a las aulas: qué dijo el Gobierno de Córdoba

En el marco de la recorrida durante la mañana de este martes en el puesto de control sanitario ubicado en uno de los accesos en San Francisco, el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, se refirió a distintas actividades que se esperan que vuelvan a funcionar con protocolos de seguridad, como las clases presenciales o los ejercicios dentro de los gimnasios.

Calvo supervisó el trabajo en este puesto de control ubicado en el cruce de las rutas 19 y 158, acompañado por el ministro de Salud, Diego Cardozo, y el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca; sobre el cual informó que ya se realizaron más de mil pruebas, una de las cuales dio positivo en un transportista proveniente de Brasil.

Vuelta a las aulas

Sobre el regreso a las clases presenciales, cuya fecha se estima para agosto, Calvo aclaró que aún tiene que haber una decisión del Gobierno nacional, en acuerdo con la Provincia. "El ministro de Educación Walter Grahovac ha ratificado el cronograma de clases que teníamos establecido para este año. Viene teniendo conversaciones permanentes con el ministro de Educación nacional en el marco del Consejo Federal de Educación respecto a la vuelta a clases y cuál será la metodología. Una vez que esté establecido por la autoridad nacional, de allí en más veremos cómo podemos volver a la actividad en todo el territorio provincial con las medidas adecuadas que establezca la autoridad sanitaria", indicó.

Por su parte, Cardozo reafirmó que el decreto nacional establece que la vuelta a las aulas deberá surgir del acuerdo entre las autoridades nacionales y provinciales en materia de salud y educación. "El ministro de Educación viene trabajando con un protocolo para las distintas áreas, porque no es lo mismo las escuelas rurales que las escuelas de los grandes centros urbanos", anticipó.

Gimnasios

Las mandatarios provinciales aseguraron que la habilitación de los gimnasios será tratada este miércoles y dejaron entrever que poco después se comunicaría la decisión. "Es uno de los temas que está en la agenda para tratar mañana con el comité de científicos. Sabemos que el decreto nacional permite la actividad con los protocolos establecidos. Estamos evaluando la situación epidemiológica de cada uno de los lugares", dijo Calco.

Cardozo precisó que la reunión con este comité asesor será a las 17 y la actividad de los gimnasios será una de los temas a tratar, además de la habilitación de bares y el trabajo del personal de servicio doméstico en la capital provincial, entre otros.

Transporte interurbano

En este punto, desde el Gobierno no anticiparon novedades a corto plazo. "En el decreto presidencial todavía no está autorizado el transporte interurbano, tampoco está habilitada la circulación interdepartamental. Eso está claro en uno de los artículos del decreto: so se puede transitar de un departamento a otro. Venimos trabajando con protocolos para que el día en que se ponga en marcha el transporte interurbano podamos hacerlo de una manera segura, resguardando la salud de nuestra gente y evitar un brote", aseguró el ministro de Salud.

En este punto, Cardozo subrayó la importancia de los controles que se realizan en San Francisco y agradecio también el trabajo de las fuerzas de seguridad que están involucradas. “A veces reciben malos tratos y enojos por parte de la gente que quiere ingresar. Les pedimos que entiendan, que sean pacientes, no solo para cuidar la salud de los vecinos de San Francisco y Córdoba, sino de quienes ingresan”, explicó Cardozo. Puso como ejemplo el caso de un transportista de Brasil a quien se le detectó coronavirus en el puesto de San Francisco y permitió notificarlo y detectar sus contactos.

"Queremos agradecer el esfuerzo del intendente, porque fue uno de los pioneros en el control de toda la gente que ingresa con el objetivo de cuidar la salud de los vecinos de San Francisco", concluyó Cardozo.