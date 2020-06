Registro Civil: aconsejan esperar en los turnos para casamientos

Desde el 15 de marzo, fecha en que se celebraron los últimos casamientos del año, ninguna pareja se casó en San Francisco a raíz del aislamiento preventivo y obligatorio decretado ante el avance del coronavirus. Y si bien ahora se puede obtener turno para ello, desde el Registro Civil informaron que pocas parejas consultaron y que a las que puedan se les aconseja esperar para más adelante.

La titular del Registro Civil, Laura Folli, explicó que en estos días una pareja consultó la factibilidad para contraer matrimonio en julio o agosto, a lo que se les aconsejó esperar: "Les dijimos si podían esperar un poco más, que sería mejor por esto de los dos casos que hubo hace poquito en San Francisco pero se está manejando todo normalmente".

"Actualmente no hay casamientos, desde el 15 de marzo que creo que fueron los últimos que se realizaron, después no hubo más por la cuarentena. Desde hace unos días se empezó a trabajar normal en el Registro Civil. Fuimos llamando a las personas que tenían turno para marzo, abril o mayo, para que se acercaran por si querían reprogramar para más adelante o para el año que viene. Algunas parejas vinieron y otras no, pero casamientos no se están haciendo", añadió Folli.

Si bien desde la dependencia aseguraron que en mayo, junio, julio o agosto no suele haber muchos casamientos, explicaron qué deben hacer quienes busquen tener fecha para la unión. "Puede venir con los dos documentos cualquiera de los dos contrayentes, debido al aislamiento, y consultar fechas. Les damos los requisitos y les preguntamos si quieren esperar para más adelante. Si ellos nos manifiestan que se quieren casar sí o sí pedimos autorización al intendente, el intendente habla con el COE y si estamos en zona blanca el casamiento se realiza. Pero siempre manteniendo la distancia y con barbijo o tapaboca, tanto contrayentes como testigos, el oficial público y pueden venir también los padres de los novios", indicó Folli.

Así, de haber unos 40 o 50 casamientos en el primer semestre de 2019, en lo que va de 2020 sólo se celebraron unas 10 ceremonias.

Turnos por internet

Respecto a cómo viene siendo el trabajo del Registro Civil estos días, en comparación con otros años, Folli detalló: "La diferencia se nota mucho. Recién ahora se empezó a trabajar normalmente con todos los trámites. Las inscripciones de nacimientos se hicieron siempre. Veníamos un día cada uno para hacer lo que teníamos que hacer de urgencia. Nacimientos y defunciones se hicieron siempre".

Cabe recordar que siguiendo la iniciativa de turnos web implementada para las licencias de conducir, la Municipalidad sumó la posibilidad de solicitar de manera digital los turnos para distintos trámites de esa dependencia.

Al igual que para el otorgamiento de licencias de conducir, tampoco podrán solicitar turnos a los fines de realizar trámites las personas mayores de 60 años debido a que son considerados personas de riesgo en el escenario de pandemia por COVID-19.

Los turnos ya pueden ser solicitados por la sección "Turnero web" ingresando a la página de la Municipalidad de San Francisco (www.sanfrancisco.gov.ar) para trámites a partir del miércoles 1 de julio. Se otorgarán 27 turnos diarios para trámites de Renovación de DNI (que incluye cambio de domicilio, actualización menor, actualización mayor, pasaporte express, DNI express, rectificación y reposición) y cinco para nacimientos.

Para los trámites de actas de defunción, de ello se encargarán las empresas fúnebres.

En cuanto a turnos para contraer matrimonio, deberá concurrir personalmente alguno de los futuros cónyuges con el DNI de ambos contrayentes. Se le asignará el día del turno y se le explicará los requisitos a cumplir.

Para actas de nacimiento y defunción, se debe gestionar a través de Ciudadano Digital (www.cidi.cba.gov.ar) del Gobierno de la Provincia de Córdoba, con Nivel 1, ingresando al link de Registro Civil y siguiendo los pasos que allí se indican. Una vez finalizado el trámite, se deberá indicar el envío de la documental al domicilio propio o al Registro Civil de cada municipalidad.

El horario de atención de atención del Registro Civil de San Francisco es de 7 a 12.30.

Procedimiento para el uso del turnero web

El interesado deberá ingresar al sitio web dela Municipalidad y de allí acceder al link Turnos web. Una vez elegido el trámite (Nacimiento o Renovación de DNI), se abrirá una grilla de días y horas disponibles para que el interesado escoja su turno.

Elegido el día y hora, el sistema le enviará un mail donde el solicitante deberá confirmar el turno dentro de los 30 minutos siguientes, caso contrario se cancelará. En caso de confirmarlo recibirá otro correo electrónico confirmándole el turno y se le indicará la documentación requerida que deberá presentar el día que concurra a las oficinas del Registro Civil.

Partidas de nacimiento, en tanto, se gestionan en el sitio web www.registrocivilonline.cba.gov.ar.