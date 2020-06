Diputado de Juntos por el Cambio dio positivo por coronavirus y otros cinco deberán hisoparse

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por La Rioja Julio Sahad afirmó hoy que no sabe como se contagió de coronavirus, que no tiene síntomas y está bien de salud. Se trata de uno de los diputados que había reclamado la presencia en el recinto de Diputados, algo que hizo en la última reunión.

Por esto, por por lo menos cinco diputados deberán hacerse el hisopado y se les sugirió hacer un aislamiento total por 14 días (contando desde el jueves). En esa lista, según reseñó el diario Perfil, están Cristian Ritondo, Fernando Iglesias, Facundo Suárez Lastra, José Luis Ramón y Romina del Plá.

"Calculo que me debo haber contagiado en Buenos Aires, pero es difícil saberlo. Viajo en mi propio auto hacia allí y me muevo en mi vehículo particular. No tengo contacto estrecho con nadie. Es muy raro saber cómo lo adquirí, es difícil hacer una apreciación al respecto", destacó por radio Fénix.

"Regresé el sábado a las 18 a La Rioja, vine por San Martín, donde me controlaron la temperatura y tuve 36.1. Luego viajé escoltado a la terminal y me volvieron a tomar la temperatura que me dio lo mismo. Desde allí fui al hotel y el domingo me hicieron el hisopado. A la tarde-noche me comunicaron telefónicamente que di positivo", destacó.

AHORA| Participando de la primer sesión virtual de @DiputadosAR, sin prejuicio que considero que deberiamos sesionar de manera presencial, festejo que las institucioanes vuelvan a funcionar. pic.twitter.com/3vsUnhIMAf — Julio Sahad (@SahadJulio) May 13, 2020

Sahad relató que tuvo "muy pocos contactos" en Buenos Aires, porque de la Cámara baja fue a su departamento.

"No sé dónde puede haber pasado. Solo tuve contacto con un asesor que se va a hacer el hisopado. En la Cámara estuve con el aislamiento correspondiente, donde además hay muy pocos diputados", describió.

Respecto a su llegada a La Rioja, el legislador expresó: "Cumplí con el protocolo. Volví el sábado y me puse a disposición de las autoridades sanitarias, el domingo me hice el hisopado y ese mismo día me confirmaron que era positivo".

Sesión del jueves. Sentado, el diputado con coronavirus julio Sahad sin barbijo. Adelante el diputado Iglesias con el barbijo en la pera... pic.twitter.com/mEcKOkYO6T — Rosario Ayerdi (@rosarioa) June 29, 2020

También habló sobre su tuit confirmando que tenía Covid-19: "No hay que ocultarlo, sino hacerlo público. Si me contagié fue en el cumplimiento de mi deber como diputado", sostuvo.

En cuanto a las personas que pudo haber contagiado en la provincia, dijo que no está yendo a su empresa. "Hace nueve días me había hecho un hisopado que me dio negativo. Mis familiares se realizarán hoy un hisopado por cuestión de prevención", agregó.

"Tenemos que cuidarnos mucho, pero no tenemos que tener miedo. Me siento bien, no tengo ningún tipo de síntoma", indicó Sahad.